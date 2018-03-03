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04 Березень 2018, Київ 08:55
Новини | Події

У НАБУ повідомили про завершення розслідування щодо голови Аудиторської служби

Лідія Гаврилова

Детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій про завершення досудового розслідування стосовно неї. Як йдеться в повідомленні на сайті НАБУ Гавриловій та її захисникам також відкрили доступ до матеріалів слідства.

«Після ознайомлення з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду», – повідомили в НАБУ.

1 березня Апеляційний суд Києва підтвердив відмову Солом’янського райсуду відсторонити від посади голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову.

23 січня детективи НАБУ повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.

Сама Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ. За її словами, знайдене в неї під час обшуку майно «в жодному разі не є хабарем». Вона пояснила, що золоті зливки є подарунками, а валюту в неї зберігали родичі.

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