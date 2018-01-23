Голові Держаудитслужби повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень – НАБУ

Голові Державної аудиторської служби України Лідії Гавриловій детективи НАБУ 23 січня повідомили про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро на сторінці у Facebook.

«За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна в місті Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку – у сумі 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро, – відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці», – йдеться в повідомленні.

В НАБУ додали, що попередньо кваліфікували правопорушення якч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення) та ст.366-1(декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Державну аудиторську службу України було створено в жовтні 2015 року. Ця інституція була реорганізована з Державної фінансової інспекції. В уряді метою такої реорганізації називали перехід від функцій контролю до аудиту задля уникнення нецільового використання бюджетних коштів та майна.