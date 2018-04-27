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27 Квітень 2018, Київ 07:44
Новини | Події

Три роки НАБУ. Очікування результатів – ранковий ефір Радіо Свобода

ЗМІ: Кремль готував отруєння «перебіжчиків» у США. За що мститься Путін?

Очікування і результати роботи НАБУ за три роки. Хто сидить за корупцію?

Навіщо конгресмени США розігрують карту українського антисемітизму?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, журналіст-міжнародник Олексій Коваль; експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська, член Ради громадського контролю НАБУ Сергій Миткалик; керівник групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов та начальник управління Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик.

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