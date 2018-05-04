НАБУ: обвинувальний акт щодо двох фігурантів «газової справи» передали до суду

У Національному антикорупційному бюро заявляють про завершення розслідування щодо двох фігурантів так званої «газової справи».

Як повідомляє прес-служба бюро, 27 квітня обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

У НАБУ зауважують, що підозрювані понад рік – із серпня 2016 року до моменту затримання у вересні та жовтні 2017 року – перебували в розшуку та переховувалися від слідства систематично змінюючи місце проживання.

За даними слідства, впродовж 2013-2015 років підозрювані обіймали посади директорів двох товариств – переможців аукціонів із продажу природного газу, де газ реалізовувався за заниженими цінами. Їх підозрюють в участі в злочинній організації, співучасті у легалізації (відмиванні) доходів, у привласненні, розтрат майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві і службовому підробленні.

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У грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із «Укргазвидобуванням».

За даними слідства, в період з січня 2013 року по червень 2015 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого «Укргазвидобування» спричинено збитки – понад 740 мільйонів гривень». Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 людей, наразі 7 людей перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 людей скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Фігурантом цієї справи також є Олександр Онищенко, якого в липні 2016 року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.