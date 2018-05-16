САП: після оприлюднення відео про ймовірні переговори з Онищенком відкрили провадження

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що після оприлюднення відео про ймовірні переговори детективів НАБУ та фігуранта «газової справи» Олександра Онищенка відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба САП, досудове слідство у цьому провадженні доручили Головному слідчому управлінню Нацполіції України.

«Таким чином, враховуючи, що в опублікованих відеозаписах… обговорення чіткої суми та подальшої долі підприємств, належних йому та фактичного підтвердження факту «конфіденційного» спілкування без відома прокурорів – процесуальних керівників, 14 травня відомості про вказані події внесено до ЄРДР…», – йдеться у заяві бюро.

У САП наголошують, що на проведення спілкування прокурорами у кримінальному провадженні, фігурантом якого є Онищенко, доручення чи вказівки детективам не надавались, відповідно «повноваження щодо ініціювання укладення угоди не могли делегуватись в будь-якому прояві».

Відповідно до законодавства, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Напередодні агенція «Українські новини» оприлюднила відео, на якому нібито представник НАБУ нібито провів конфіденційну розмову з Олександром Онищенком. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що інформація про нібито пропозиції Олександру Онищенку укласти «угоду зі слідством» без відома прокурорів САП не відповідають дійсності.

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Фігурантом так званої «газової справи» є Олександр Онищенко, якого в липні 2016 року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.