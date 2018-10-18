НАБУ і АРМА домоглись, що дві ТЕЦ на Львівщині перейшли до нового управителя

Жителі двох міст Львівської області – Новояворівська і Нового Роздолу – майже три місяці не мають гарячої води у квартирах, проблемна ситуація у дитячих садочках та інших закладах. Компанія «Нафтогаз України» не постачає на ТЕЦ газ через борги. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявили, що розкрили на ТЕЦ корупційну схему щодо розкрадання газу в «Нафтогазі» на 1,4 мільярда гривень. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало нового управителя для двох ТЕЦ і від 17 жовтня нова компанія приступила до обов’язків.

Чисельна група представників НАБУ та АРМА спершу прибула на Новояворівську ТЕЦ. Директора ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» на місці не було, але новий управитель, призначений АРМА, потрапив на територію і виставив власну охорону на ТЕЦ. Трішки довше довелось спілкуватись із працівниками Новороздольської ТЕЦ.

Ми як агенство просили на перше місце поставити питання про початок опалювального сезону

«Ми оглянули приміщення. Колективи підприємств і новий управитель налаштовані співпрацювати, щоб надати мешканцям теплопостачання. Ми як агенство просили на перше місце поставити початок опалювального сезону. Кабмін провів засідання уряду, зокрема, мовилось про надання управителю національного агенства газ для ТЕЦ. Є надані всі дозволи і вирішені питання», – каже начальник юридичного управління агенства Андрій Потьомкін.

У січні цього року детективи НАБУ затримали і повідомили про підозру чотирьом посадовцям підприємств-власників ТЕЦ – ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ», а також фізичній особі, що, за їхніми даними, координувала схему розкрадання газу. Згідно з розслідуванням НАБУ, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ протягом 2013-2015 років уклали угоди про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії для населення. За інформацією НАБУ, внаслідок реалізації корупційної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, заволодівши понад 300 мільйонами кубомічних метрів газу «Нафтогаз України», а це завдані збитки на суму 1,4 мільярда гривень. Згідно з рішенням суду в липні цього року, АРМА передали арештовані цілісні майнові комплекси «Новороздільска ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» під тимчасове управління. АРМА провела конкурс і обрала нового управителя ТЕЦ – київське приватне підприємство «ГАРАНТ ЕНЕРГО М».

«Свою діяльність новий управитель здійснюватиме, згідно з рішенням суду. Всі доходи ТЕЦ скеровуватиме до державного бюджету. Збитки «Нафтогазу» будуть компенсуватись майном», – говорить Андрій Потьомкін.

На ТЕЦ готуються до опалювального сезону

Кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ», за даними аналітичної бази Youcontrol, є народні депутати від «Блоку Петра Порошенка», брати Ярослав і Богдан Дубневичі. Директор ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» Андрій Гнатуш у коментарі Радіо Свобода повідомив, що звернувся із листами у силові структури щодо рейдерського захоплення ТЕЦ. Він розповів, що охорона не пропустила його на підприємство.

Це – рейдерське захоплення руками держави на замовлення сильних світу цього

«Майно не понищили, але що з автоматикою, невідомо. Під’їхали близько 20 автомобілів, хлопці спортивної тілобудови, охорона у формі, але є ще цивільні хлопці, російськомовні, з Полтави приїхали нас охороняти. Хочуть запускати «Теплоенергоцентраль», а мене як керівника не пропустили на територію. Це – рейдерське захоплення руками держави на замовлення сильних світу цього. Без Адміністрації президента ніхто чинити не міг би. Вони вчора це не зробили, коли мали прийти, бо неподалік на полігоні був президент. Представники АРМА зі мною не хотіли говорити, коли я приїжджав, призначили управителя», – наголосив Андрій Гнатуш.

У Новояворівську вже почали підготовку ТЕЦ до опалювального сезону. АРМА обіцяє, що 18 жовтня вирішиться питання про постачання газу для ТЕЦ. Представники агенства і підприємства, яке управлятиме ТЕЦ, зустрілись із міським головою Новояворівська, який пообіцяв із депутатами ухвалити рішення щодо тарифів на теплопостачання і гарячу воду.

«Ми винесемо питання щодо тарифів на надання теплопостачання і гарячого водопостачання. Хочемо залишити такі, які були на кінець опалювального сезону. 18 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має затвердити тарифи для Новояворівська. За кілька днів сподіваємось на теплопостачання», – зауважив міський голова Новояворівська Василь Муравель.

АРМА і приватне підприємство, яке керуватиме ТЕЦ, сподіваються зустрітись із міським головою Нового Роздолу, щоб врегулювати питання співпраці і тарифів у місті.

Водночас ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» і «Енергія-Новий Розділ» домагатимуться через суд зняти арешт із ТЕЦ і повернути собі контроль над теплоенергоцентралями.