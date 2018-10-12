НАБУ заявляє про затримання підозрюваного в «справі Мартиненка»

Національне антикорупційне бюро України повідомило 12 жовтня, що 11 жовтня в Києві його детективи під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали «особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 6,4 мільйона євро».

«Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку», – йдеться в повідомленні.

«Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»)», – інформують у НАБУ.

«За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України, екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, виступав представником компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамська Республіка). У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти («відкати») від чеської компанії «SKODA JS a.s.». У подальшому таким чином на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 мільйона євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії «SKODA JS a.s.» щодо розмірів перерахувань «відкатів», – повідомляє антикорупційне бюро.

«22 травня 2018 року обвинувальний акт стосовно шести осіб, задіяних у «справі Мартиненка» скеровано до суду. Стосовно однієї особи триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку», – додає прес-служба НАБУ.

Микола Мартиненко називає справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.