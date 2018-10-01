Реклама Ситника: хто замовив та для чого

В київському метро з’явилася реклама директора НАБУ Артема Ситника з анонсом засідання комітету з питань запобігання та протидії корупції. На ньому він має звітувати про роботу бюро за перше півріччя 2018 року. Втім, в НАБУ заявили, що до цієї реклами не мають жодного стосунку. Відповідальність за цю рекламу на себе взяла Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово».

30 вересня в Київському метрополітені з’явилася реклама директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Вона містить анонс засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, що має відбутися 3 жовтня. Саме на цьому засіданні Ситник звітуватиме про діяльність бюро за перше півріччя 2018 року.

В НАБУ заявили, що не мають до реклами жодного стосунку та не знають, хто той «добродій», який сплатив за неї гроші.

Ситник заявив, що розміщення реклами є провокацією, і він планує оскаржувати його. Скарга, зокрема, стосуватиметься незаконного використання його зображення.

У Київському метрополітені заявили, що не займаються рекламною діяльністю та не мають права втручатися у зміст розміщеної в метро реклами.

​Хто замовник реклами?

Дещо пізніше відповідальність за цю акцію взяв на себе голова Всеукраїнської Громадської організації «Чесне слово» Володимир Омельчук.

«З метою змусити Артема Ситника вийти з тіні та прозоро прозвітувати про роботу свого антикорупційного відомства Всеукраїнське об’єднання «Чесне слово» розмістило соціальну рекламу в Київському метрополітені, яка вказує на час та місце, де директор НАБУ буде звітувати про діяльність свого відомства», – зазначив Омельчук.

Він також зазначив, що його організація прагне знати, на що НАБУ витрачають гроші платників податків. За словами Омельчука, необхідність розмістити рекламу викликало те, що на минуле засідання Ситник не з’явився.

Для чого потрібна реклама Ситника?

Член Ради громадського контролю при НАБУ Олександра Дрік каже, що не до кінця розуміє мету цієї організації. Вона звертає увагу на те, що вони не мали права використовувати в своїй рекламі офіційні логотипи бюро.

Дрік зауважує, що наразі йде велика дискредитаційна кампанія, спрямована на те, щоби підірвати довіру суспільства до антикорупції загалом, і до НАБУ як до єдиного на сьогодні незалежного органу. І реклама в метро з анонсом засідання комітету з питань запобігання та протидії корупції може бути її частиною, вважає вона.

Очевидно, на цьому засіданні щось планується. Що саме сказати важко

«Очевидно, на цьому засіданні щось планується. Що саме, сказати важко», – зазначила в коментарі Радіо Свобода Дрік.

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігор Луценко відкидає такі припущення Дрік. Він переконаний, що після такої рекламної кампанії, очільнику бюро буде важко вигадати привід, щоб не з’явитися на засідання.

Ця реклама – негативний інцидент, особливо зараз, каже політтехнолог Михайло Дяденко.

«Оскільки в тих умовах величезної уваги до діяльності НАБУ і до протистояння НАБУ з іншими органами, які займаються боротьбою з корупцією, – це погано для країни», – зазначає Дяденко.

Він вважає, що на засіданні можуть створювати певні інформаційні провокації. Загалом, ця вся ситуація, за його словами, більше вигідна для Ситника.

Після реклами в метро може бути подальший чорний піар – Кочетков

Політичний експерт Олександр Кочетков каже, що Ситник після такої рекламної кампанії точно прийде на засідання комітету, щоб прозвітувати. Втім, за його словами, жодних новин в нього не буде, ніякого розкриття корупціонерів не відбудеться, після цього підключиться преса.

Далі в пресі з’являться публікації про те, що він абсолютно ніякий, нічого не робить, те, що обіцяє, не робить

«Далі в пресі з’являться публікації про те, що він абсолютно ніякий, нічого не робить, те, що обіцяє, не робить. Це чорний піар з боку тих, хто повинен бути клієнтами НАБУ», – прогнозує Кочетков.

Проте Дяденко вважає, що під час свого звіту Артему Ситнику все ж таки буде що сказати про кількість кримінальних проваджень проти топ-чиновників, суддів та інших осіб, які підпадають під юрисдикцію НАБУ, скільки з них не були погоджені САП, і скільки з них зараз перебувають у суді, не маючи остаточного рішення.