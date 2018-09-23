Конфлікт між НАБУ і САП: призначене службове розслідування – Ситник

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) призначило службове розслідування щодо конфлікту між працівниками бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), про це журналістам повідомив 23 вересня директор НАБУ Артем Ситник.

«Наскільки я знаю, і пан Холодницький, і я – ми скерували відповідні заяви про порушення кримінального провадження до органів Національної поліції і, мабуть, там уже відкрите провадження і буде проведене розслідування. Сподіваюсь, що розслідування буде об’єктивним», – сказав він.

Ситник додав, що НАБУ у свою чергу проводить власне службове розслідування щодо своїх працівників, які брали участь у конфлікті.

«З іншого боку, НАБУ призначило службове розслідування по цьому інциденту, і матеріали цього службового розслідування, якщо буде цікаво органам слідства, ми передаватимемо, щоб вони були враховані в ході розслідування», – зазначив голова НАБУ.

Ситник додав, що в НАБУ вважають винними у ДТП, яка сталася за участі працівників двох антикорупційних органів, саме представників САП та Управління державної охорони (УДО).

«Причиною зіткнення, на думку НАБУ, стали неправомірні дії в першу чергу працівників антикорупційної прокуратури і співробітників державної охорони, які незаконно заблокували пересування працівників НАБУ, які виконували свої службові обов’язки», – сказав Ситник.

19 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про сутички зі співробітниками Національного антикорупційного бюро України. У САП повідомили, що виявили «незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації» працівниками НАБУ.

У свою чергу, керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечив встановлення апаратури для прослуховування у приміщеннях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Окрім того, поряд із адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки «FORD» АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБ України, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи. Відповідний автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції України та УДО України з метою проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій», – заявили в САП.

Згідно з повідомленням, на місце події прибув силовий підрозділ Національного антикорупційного бюро, який «використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство щодо працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій».

Криза у взаєминах між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України загострилася в березні 2018 року. Тоді НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.