НАБУ заявляє про непричетність до появи фото Ситника у зовнішній рекламі

Національне антикорупційне бюро України заявляє про непричетність до появи в метро та на радіо реклами із зображенням голови відомства Артема Ситника.

«Не знаємо, хто той «добродій», що сплатив гроші за зовнішню рекламу в метро та на радіо, але офіційно заявляємо, що бюро не має до цього відношення. Усвідомлюємо, що з майже 200 мільярдів гривень, привласнених корупціонерами у владі, яких НАБУ намагається в законний спосіб примусити повернути народові вкрадене, може знайтися копійчина сплатити і не за таку «кампанію», – вказали в НАБУ і закликали «зберігати спокій».

На плакаті з фотографією Ситника міститься логотип НАБУ, твердження «Я викрию топ-корупціонерів» і анонс трансляції «на всіх телеканалах» призначеного на 3 жовтня засідання «профільного комітету Верховної Ради».

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У вересні антикорупційні органи були в центрі уваги засобів інформації. Як повідомляло Радіо Свобода, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе розголошення даних керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником