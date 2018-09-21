САП заявляє про можливе розголошення головою НАБУ даних досудового розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе розголошення даних керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, повідомила прес-служба САП 21 вересня.

«Йдеться про вчорашню заяву підозрюваного Омеляна В.В. щодо завчасного повідомлення йому зазначеною посадовою особою про заплановане проведення обшуку за місцем його проживання», – ідеться в повідомленні.

«Заява міністра не вбачається голослівною, адже матеріали кримінального провадження, в якому йому повідомили про підозру, містять відомості про наявність телефонних з’єднань між Омеляном та абонентом, записаним як «Артем Ситник», напередодні проведення обшуку», – пишуть у САП.

Матеріали кримінального провадження САП спрямує генпрокурору Юрію Луценку для визначення органу досудового слідства.

19 і 20 вересня Омелян їздив на допит у НАБУ.

Зранку 13 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

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14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна п’ять мільйонів гривень.