Три роки працюють НАБУ та САП: де вироки?

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже три роки працюють в Україні. З їх появою, каже член Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков, в українців з’явилася жага до швидкого покарання корупціонерів. Критики діяльності цих органів закидають НАБУ та САП відсутність реального покарання. То де ж, власне, ці вироки?

З появою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро в людей прокинулася «жага крові», каже член Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков. Українці очікували лавини вироків судів щодо корупціонерів.

Він зазначає, що основний закид до НАБУ та САП від критиків полягає в тому, що надто мало завершених справ та майже немає реальних вироків.

Ґрунтом для спекуляцій і маніпуляцій тут є те, що люди не розділяють три ланки цього процесу: НАБУ, САП та суди

«Ґрунтом для спекуляцій і маніпуляцій тут є те, що люди не розділяють три ланки цього процесу: НАБУ, яке веде досудове розслідування, САП, яка здійснює процесуальне керівництво і підтримує обвинувачення в суді та суди, які мають вже слухати і ухвалювати якісь рішення. Через це є багато думок, хто ж насправді не допрацьовує», – каже Романюков.

Що із судовими справами, досудове розслідування яких завершило НАБУ

Члени Ради громадського контролю вирішили з’ясувати, що відбувається зі справами, досудовим розслідуванням яких займалося НАБУ, в судах. Вони промоніторили справи в судах за березень-серпень 2018 року.

Аналітик та координатор моніторингу Вадим Валько каже, що за цей час НАБУ завершило та передало до суду 150 справ, 33 з них отримали кінцеве судове рішення.

Аналітикам вдалося потрапити на 123 судових засідання. За даними моніторингу, 54% з них через різні причини взагалі не відбулися.

Основна причини того, що не відбувалися засідання – це відсутність складу суду

«Основна причини того, що не відбувалися засідання – це відсутність складу суду. Це були відпустки суддів або участь суддів в інших провадженнях, що викликано великою кількістю інших справ та невеликою кількістю суддів», – розповідає Валько.

42% засідань тривала менше, ніж півгодини. Саме з цим, пояснює Валько, частково пов’язано те, що справи слухаються по два-три роки, і немає кінцевого судового рішення.

Прокурор САП Віталій Кравець зазначає, що наразі судові рішення мають 22 справи.

2 є реальних вироки, в яких розгляд відбувався за усіма правилами, без жодних спрощених режимів. Там засуджено три особи

«2 є реальних вироки, в яких розгляд відбувався за усіма правилами, без жодних спрощених режимів. Там засуджено три особи. 19 вироків – це також обвинувальні вироки, але постановлені спрощеним порядком за наслідком укладання угод. І 1 ухвала про закриття провадження», – каже Кравець.

Колегіальність – основна проблема

Судова система України просто не готова до того, щоб розглядати провадження передані САП після розслідувань НАБУ в розумні терміни, наголошує експерт Центру політико-правових реформ Антон Марчук. Це пов’язано, за його словами, з тим, що судових справ набагато більше, ніж суддів.

На сьогодні в Україні є близько 4600 суддів, які мають повноваження для розгляду судових справ, і лише за минулий рік на їхній розгляд надійшло 3 мільйони справ

«На сьогодні в Україні є близько 4600 суддів, які мають повноваження для розгляду судових справ, і лише за минулий рік на їхній розгляд надійшло 3 мільйони справ», – розповідає Марчук.

При цьому, підкреслює він, до судового розгляду справ у першій інстанції, в яких досудове розслідування проводило НАБУ, є особливі вимоги. Зокрема, його має проводити колегія із трьох суддів, кожен з яких має не менше 5 років досвіду суддівства.

Кравець також каже, що колегіальність – це наразі основна проблема того, що немає вироків у справах НАБУ. Хоча, за його словами, ця норма забезпечує неупереджений судовий розгляд.

«В наших судах першої інстанції не зовсім напрацьований механізм формування цих колегій, і роботи цих колегій, як, наприклад, в судах апеляційної інстанції. Тому що в судах апеляційної інстанції колегії завжди одні й ті самі, змінюється лише головуючий, залежно від справи. В судах першої інстанції колегії формуються за таким принципом random, тобто, за випадковим вибором», – стверджує він.

Штат САП обмежений: лише чотири десятки чоловік. І скоро в нас елементарно не вистачатиме прокурорів, щоб забезпечити участь в усіх засіданнях

Марчук переконаний, що єдиним способом вирішити цю проблему – є якнайшвидше запустити Вищий антикорупційний суд.

«Таке прозябання несе за собою вже нові ризики в недалекому майбутньому. Штат САП обмежений: лише чотири десятки чоловік. І скоро в нас елементарно не вистачатиме прокурорів, щоб забезпечити участь в усіх засіданнях», – попереджає Кравець.