Йованович звернулась до НАБУ: «США з вами»

Посол Сполучених Штатів Марі Йованович висловила підтримку детективам Національного антикорупційного бюро. Відповідну заяву вона зробила під час візиту до НАБУ з нагоди третьої річниці очатку його роботи.

«Ви ведете справи проти деяких наймогутніших та найбільш корумпованих осіб у цій країні. Ми усвідомлюємо, під яким тиском ви знаходитесь, а іноді це не просто тиск, а реальна небезпека», – зазначила пані посол.

Йованович додала, що Сполучені Штати підтримують боротьбу з корупцією в Україні.

«Сполучені Штати разом з вами… зі всіма українцями у цій боротьбі проти корупції. Ми віримо, що успіх вашої місії має вирішальне значення для побудови нової України», – заявила вона.

Національне антикорупційне бюро було засноване навесні 2015 року, у вересні того ж року були обрані перші детективи. Свою задачу НАБУ визначають у протидії кримінальним корупційним правопорушенням вищих посадових осіб у державі.