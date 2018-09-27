Екс-керівнику «Одеської ТЕЦ» оголосили про підозру в розтраті 28 млн гривень – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України 26 вересня оголосило про підозру колишньому арбітражному керівнику ПАТ «Одеська ТЕЦ» в розтраті 28 мільйонів гривень коштів підприємства.

За даними слідства, підозрюваний, призначений у грудні 2015 року керуючим санації ПАТ «Одеська ТЕЦ», навесні 2016 року в порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на ринку природного газу України, уклав договір між ПАТ «Одеська ТЕЦ» та комерційною компанією про постачання природного газу.

«Детективи НАБУ встановили, що ця компанія не мала технічної можливості виконати поставку, натомість кошти за договором в розмірі 28 мільйонів гривень від ПАТ «Одеська ТЕЦ» отримала», – заявили в бюро.

99,989% акції «Одеської ТЕЦ» належать державі. Банкрутство підприємства розпочате у 2001 році. У грудні 2015-го на підприємстві запроваджена процедура санації.