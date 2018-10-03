Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Жовтень 2018, Київ 17:09
Новини | Політика

Ситник у комітеті Ради виступає зі звітом, який «рекламували» в метро – трансляція

30 вересня в Київському метрополітені з’явилася реклама цього виступу Ситника

Дивитись коментарі

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник виступає зі звітом про роботу бюро за перше півріччя 2018 року на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції.

30 вересня в Київському метрополітені з’явилася реклама цього виступу Ситника. При цьому в НАБУ заявили, що не мають до реклами жодного стосунку і не знають, хто той «добродій», який сплатив за неї гроші.

Відповідальність за цю рекламу на себе взяла Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово».

Ситник заявив, що розміщення реклами є провокацією, і він планує оскаржувати його. Скарга, зокрема, стосуватиметься незаконного використання його зображення.

У Київському метрополітені заявили, що не займаються рекламною діяльністю та не мають права втручатися у зміст розміщеної в метро реклами.

Читайте також: Реклама Ситника: хто замовив та для чого

У вересні антикорупційні органи були в центрі уваги засобів інформації. Як повідомляло Радіо Свобода, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе розголошення даних керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG