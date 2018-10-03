Ситник у комітеті Ради виступає зі звітом, який «рекламували» в метро – трансляція

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник виступає зі звітом про роботу бюро за перше півріччя 2018 року на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції.

30 вересня в Київському метрополітені з’явилася реклама цього виступу Ситника. При цьому в НАБУ заявили, що не мають до реклами жодного стосунку і не знають, хто той «добродій», який сплатив за неї гроші.

Відповідальність за цю рекламу на себе взяла Всеукраїнська громадська організація «Чесне слово».

Ситник заявив, що розміщення реклами є провокацією, і він планує оскаржувати його. Скарга, зокрема, стосуватиметься незаконного використання його зображення.

У Київському метрополітені заявили, що не займаються рекламною діяльністю та не мають права втручатися у зміст розміщеної в метро реклами.

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У вересні антикорупційні органи були в центрі уваги засобів інформації. Як повідомляло Радіо Свобода, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе розголошення даних керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.