Перешкоди і труднощі, з якими стикається у своїй роботі Національне антикорупційне бюро України – це системна протидія антикорупційній діяльності в Україні, а не наслідок міжособистісного конфлікту з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким або кимось іншим. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, звітуючи про роботу бюро перед парламентським комітетом із запобігання та протидії корупції.

Ситник назвав чинники, які на його думку, призвели до цієї ситуації.

«Сьогодні ті, хто створював антикорупційну систему в Україні, намагаються це все зупинити. Це відбувається через два основні подразники: це вибори, з одного боку, а з іншого – це створення антикорупційного суду», – заявив Ситник.

Він наводить приклад такої протидії.

«Після розкриття за сприяння Служби безпеки України мережі наших агентів до медіа потрапила інформація, яка є державною таємницею. Це не може робитися без волі перших осіб держави. Один з епізодів – це «кришування» грального бізнесу працівниками СБУ… Щодо справи про видачу паспортів іноземцям за хабарі (фігурантом якої є перший заступник голови СБУ Павло Демчина – ред.): ми взялися за неї, бо така роздача українських паспортів іноземцям є прямою загрозою для безвізового режиму з ЄС, який Україні так важко дістався», – пояснює директор НАБУ.

Відповідаючи на численні запитання депутатів про те, чому НАБУ не вдалося довести більшість резонансних справ про корупцію до справедливого судового вироку, а то й взагалі до суду, Ситник згадав про необхідність формування Вищого антикорупційного суду і про тиск на рядових працівників антикорупційних органів.

«Нам потрібно захистити тих, хто забезпечує боротьбу з корупцією: детектива, прокурора і суддю. Коли детектив починає розслідування щодо високопосадовця – він одразу ж отримує справу проти себе. Коли детектив почав слідство щодо Павла Демчини – він одразу ж отримав справу проти себе, нібито за незаконне порушення кримінальної справи проти посадовця. Хоча провадження тоді ще не було порушене – його взагалі порушує не детектив, а прокурор», – зауважив голова Бюро.

Найбільше запитань під час звіту Артема Ситника стосувалися резонансних справ та кількості коштів, які НАБУ повернуло до бюджету (цю суму парламентарі порівнювали з коштами, які повернула до бюджету Генпрокуратура), а також – неоднозначних дій самого Ситника.

Зокрема, його вкотре запитали про нічний візит на Банкову. Ситник запевнив, що йшов з наміром говорити про антикорупційний суд, але фактично виявилося, що його «просто намагалися підставити». Він підтвердив факт 13-14 подібних зустрічей з главою держави щодо питань боротьби з корупцією.

Під час звіту директора НАБУ під будівлею комітетів Верховної Ради тривав протест щодо роботи Ситника. Близько ста осіб, які тримали в руках однотипні саморобні плакати, звинувачували Ситника в корупції та в неефективній роботі. Очолював протест блогер Всеволод Філімоненко, відомий також своїм конфліктом і судовою тяганиною з керівником громадського об’єднання «Центр протидії корупції» Віталієм Шабуніним.