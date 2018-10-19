Ситник: жодних дій стосовно початку аудиту НАБУ не було

Наразі не було «жодних дій стосовно початку аудиту» Національного антикорупційного бюро України, заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю «Голосу України».

«Незалежний аудит НАБУ – це взагалі мрія НАБУ (сміється). Хоча є побоювання, що він буде не зовсім незалежним. Ще не було жодного дзвінка. Я тільки читаю інтерв’ю аудиторів, і більше жодних дій стосовно початку аудиту не було», – сказав Ситник.

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка. 19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором колишнього голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.