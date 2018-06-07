Парламент обрав аудитором НАБУ Володимира Василенка

Верховна Рада України вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) професора, доктора юридичний наук Володимира Василенка.

Його кандидатура набрала 289 голосів під час рейтингового голосування 7 червня.

81-річний Василенко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Він був надзвичайним і повноважним послом України, представником України в Раді ООН з прав людини, уповноваженим України в Міжнародному суді ООН у справі між Румунією і Україною щодо делімітації морських просторів у Чорному морі.

У 2001 році Василенко був обраний Генеральною асамблеєю ООН до Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії, де працював суддею до січня 2005 року.

Раніше парламент вже намагався обрати аудитора НАБУ, але безуспішно.

На новий конкурс на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України подали свої кандидатури п’ять претендентів. Комітет парламенту з питань запобігання і протидії корупції рекомендував Верховній Раді обрати аудитором Василенка або громадянина США, колишнього прокурора Томаса Файєрстоуна.