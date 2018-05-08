Екс-прокурор США, адвокат з Ізраїлю, правозахисник, 2 пенсіонери. Повний список кандидатів на аудитора НАБУ

На новий конкурс на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України подали свої кандидатури п’ять претендентів. Як повідомив парламентський комітету з питань запобігання і протидії корупції, в списку є двоє пенсіонерів, правозахисник, адвокат з Ізраїлю та колишній прокурор США.

Як випливає з аналізу, проведеного Центром протидії корупції, заявки щонайменше двох претендентів мають незначні шанси на проходження. Пенсіонер Валерій Небога у 2017 році подавався на посаду аудитора НАБУ від парламенту, але його заявка, на думку комітету, не відповідала кваліфікаційним умовам конкурсу. Громадянин України, адвокат з Ізраїлю Вадим Меламед не відповідає вимогам до аудитора НАБУ, визначеним Законом України «Про національне антикорупційне бюро», оскільки не має «значного досвіду роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях», вказують у ЦПК.

Ще один пенсіонер, Юрій Ліхненко, востаннє працював у правоохоронних органах понад 20 років тому. Рекомендацію дав сам собі від своєї ж організації «Антимафія», вказано в аналізі.

Також претендує на обрання аудитором НАБУ український правозахисник Володимир Василенко, який працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини.

Найбільшу кількість рекомендацій має громадянин США, колишній прокурор Томас Файєрстоун. Його рекомендовали на посаду аудитора НАБУ Посольство США, міжнародна антикорупційна організація «Transparency International Україна» та Інститут CEELI в Празі, який займається розвитком верховенства права. Файєрстоун має значний досвід в органах досудового розслідування та прокуратурі США: 6 років працював у відділі боротьби з організованою злочинністю Прокуратури США в Нью-Йорку, де спеціалізувався на справах російських олігархів та чиновників, пов’язаних із корупцією та відмиванням коштів.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування незалежного правоохоронного органу. Проводити аудит повинна комісія, до якої по одному представнику мають делегувати уряд, парламент та президент України.

Це вже третій конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада України. Досі парламент так і не зміг обрати представника в аудиторську комісію за своєю квотою.