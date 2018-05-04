НАБУ розслідує незаконне збагачення депутата від провладної партії

Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження щодо незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації депутатом від партії «Блок Петра Порошенка».

Про це свідчить ухвала Солом'янського районного суду Києва, яку опублікували 2 травня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У матеріалах суду не вказали конкретне прізвище депутата, щодо якого НАБУ веде провадження, однак зазначили, що він набув депутатських повноважень 29 березня 2016 року.

На сайті Верховної Ради України повідомляють, що того дня повноважень депутатів набули Олександр Бригинець і Дмитро Білоцерківець.

«Народний депутат України ОСОБА_3 (дата набуття депутатських повноважень – 29 березня 2016 року) у щорічній декларації особи… не зазначив інформації про членів сім'ї суб'єкта декларування, не задекларував майно, яке належить таким особам, не задекларував інформацію про інше майно, яким суб'єкт декларування та члени його сім'ї володіли або користувалися у відповідний період», – йдеться в ухвалі суду.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і дав дозвіл детективам агентства на доступ до декларації нардепа за 2017 рік, а також до інформації про мобільні переговори дружини депутата із 2015 року.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».