«Договорняки» зіграють ключову роль – Лємєнов про вибори аудитора НАБУ

НАБУ встигло «насолити» кожній політичній силі, а отже, в незалежному аудиті його діяльності ніхто не зацікавлений, вважає член Ради громадського контролю при бюро Артем Романюков. Із цим погоджується експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов – він очікує, що парламент буде намагатись звести рахунки з НАБУ та не голосуватиме за єдиного кандидата, чия кваліфікація відповідає вимогам до аудитора. Натомість політолог Олексій Якубін припускає, що аудитора таки можуть обрати цього тижня.

Політолог Олексій Якубін переконаний, що є всі шанси призначення аудитора НАБУ від Верховної Ради цього тижня.

Є висока ймовірність, що зможемо побачити обрання аудитора НАБУ

«Наразі є достатньо висока ймовірність, що ми зможемо побачити обрання аудитора НАБУ. Інша справа, хто це буде, і який в подальшому це запустить сценарій. І тоді залишиться тільки потреба, щоб обрався аудитор від президента України. Верховна Рада може це питання завершити і тим самим дати старт до формування оцієї групи аудиторів НАБУ, тому що Банкова достатньо швидко тут буде рухатися. Я думаю, що деякою мірою, це буде спроба посилити вплив на ситуацією в НАБУ напередодні виборів», – припускає Якубін.

Член Ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков вважає, що влада намагатиметься призначити контрольованого аудитора, аби контролювати і керівництво самого бюро.

Бюро встигло насолити майже кожній політичній фракції

«Те, що ми маємо в НАБУ – це аудит діяльності, ефективності, незалежності і тому подібного. За результатами цього аудиту можна змінювати керівництво бюро. Ні для кого не секрет, що бюро вже встигло насолити майже кожній політичній фракції, і в кожного є зуб особисто на керівника або на керівництво. Тому вданому випадку логічно і зрозуміло, що постійно намагаються знайти спосіб зміни керівництва».

Одним із таких способів і є контроль над аудитом, додає Романюков. Він пояснює, що аудит мають здійснювати троє представників: від уряду, Верховної Ради та президента. З них затверджений тільки аудитор від Кабміну – Михайло Буроменський.

Має бути Верховною Радою призначений контрольований аудитор, і після цього президент призначає кандидата, до якого немає питань

«Те, про що ми зараз говоримо – це аудитор від Верховної Ради, якого має затвердити відповідний комітет, і після нього президент. Я так розумію, тактика така, що має бути вже Верховною Радою призначений контрольований аудитор в парі з Буроменським – вони розраховують, що ця двійка буде контрольована – і після цього президент призначає кандидата, наприклад, з міжнародного середовища, до якого немає жодних питань, і таким чином зберігає і свою репутацію, і контрольованість групи аудиторів», – припускає громадський діяч в ефірі Радіо Свобода.

Головний експерт Антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов називає процес обрання аудиторів надміру політизованим.

Було обрано аудиторів, але жоден із них не набрав голосів

«Фактично вже було обрано тих людей, які пройшли попередній відбір і було навіть обрано аудиторів, за яких голосували в сесійній залі, але жоден із них не набрав потрібної кількості голосів. Ми не отримали тих аудиторів, які дійсно відповідають як критеріям з міжнародного досвіду, так і критеріям доброчесності та дійсно впливової репутації», – нарікає він.

Лємєнов порівнює затягнуте обрання аудиторів із впровадженням електронного декларування для антикорупціонерів – за його словами, це політична помста НАБУ.

Детективам НАБУ байдуже, по кому вести розслідування

«Чи це команда президента, «Народного фронту», Ляшко та його найближчі соратники – детективам НАБУ абсолютно байдуже, по кому вести розслідування. Як наслідок, звісно, вони, у свою чергу, хочуть поквитатися з НАБУ та звільнити Артема Сергійовича (Ситника – ред.) з посади. Це така дешева дрібна помста», – впевнений громадський діяч.

На думку Лємєнова, серед усіх кандидатів на посаду аудитора найбільш кваліфікованим є Томас Фаєрстоун. Проте значного оптимізму з його приводу він не висловлює: мовляв, влада не зацікавлена в незалежному аудиторові.

«Ніхто не буде голосувати за Томаса Фаєрстоуна – єдиного, хто відповідає всім критеріям. Нагадаю, що «Реанімаційний пакет реформ» підтримав саме Фаєрстоуна на посаду кандидата до НАБУ. Але політичні ігрища та договорняки зіграють ключову роль», – прогнозує експерт.

Артем Романюков також вважає, що іноземець краще виконував би обов’язки аудитора НАБУ, ніж учасник українських політичних процесів, який з більшою вірогідністю може стати залежним від владних інститутів.

Надаю перевагу наявним кандидатам від іноземних держав

«Уявіть собі: наприклад, ваш син працює на високій посаді, у вас є якійсь відносини з президентом, які досі не мали жодного матеріального характеру, не приносили вигоди – вас завжди можна поставити в ситуацію, коли від рішення президента або його оточення буде залежати або ваша подальша кар’єра, або кар’єра вашого сина, репутація або навіть життя.Тому я в будь-якому разі надаю перевагу наявним кандидатам від іноземних держав», – аргументує він.

Однак загалом, на думку члена громадської ради, краще не обрати жодного аудитора НАБУ, ніж обрати заангажованого.

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