НАБУ: завершили розслідування про спробу дачі посадовцю бюро хабара

У Національному антикорупційному бюро заявляють про завершення розслідування щодо Вадима Альперіна, якого підозрюють у спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара.

Як повідомляє прес-служба бюро, 17 травня для ознайомлення відкрили матеріали кримінального провадження, після ознайомлення з ними обвинувальний акт скерують до суду.

24 листопада 2017 року НАБУ заявляло, що громадянин пропонував хабар за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів підконтрольних йому підприємств.

За даними слідства, в листопаді 2017 року підозрюваний запропонував через посередника посадовцю Національного бюро (керівнику Головного підрозділу детективів) неправомірну вигоду – 800 тисяч доларів – за зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюють детективи НАБУ.

У бюро зазначають, що йшлося про зміну статтю 364 Кримінального кодексу України («Зловживання службовим становищем») на статтю 358 КК України («Підробка документів»), після цього мала б відбутися зміна підслідності у кримінальному провадженні та його скерували до іншого органу досудового розслідування.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в розмірі 20 мільйонів гривень, заставу внесли на рахунки судової адміністрації.

У НАБУ не називали імені громадянина, однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що мова йде про «відомого одеського контрабандиста Альперіна».