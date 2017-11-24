Луценко: ГПУ встановлює місце перебування особи, яка пропонувала хабар співробітнику НАБУ

Генеральна прокуратура України проводить заходи для встановлення місця перебування особи, яка пропонувала хабар співробітнику Національного антикорупційного бюро.

Як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, зараз готується клопотання про арешт.

«На початку листопада заявою НАБУ щодо пропонування хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ ГСУ ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тисяч доларів за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств у 450 мільйонів гривень», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Луценка, така пропозиція неправомірної вигоди посадовій особі є закінченим складом злочину.

У НАБУ раніше сьогодні заявили, що детективи спільно з працівниками Генпрокуратуру викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США. За даними бюро, ця сума пропонувалася за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів, підконтрольних викритій особі підприємства.

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи. У Національному антикорупційному бюро України заявляли, що станом на 31 жовтня розслідують 461 кримінальне провадження.