НАБУ: викрили особу, яка пропонувала співробітнику бюро хабар 800 тисяч доларів США

Національне антикорупційне бюро заявляє, що детективи спільно з працівниками Генпрокуратуру викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США.

Як повідомляє прес-служба бюро, ця сума пропонувалася за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів, підконтрольних викритій особі підприємства.

У НАБУ зазначають, що наразі вирішується питання про повідомлення викритій особі про підозру, попередньо дії цієї особи кваліфікували за статтею 369 Кримінального кодексу України («пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи. У Національному антикорупційному бюро України заявляли, що станом на 31 жовтня розслідують 461 кримінальне провадження.