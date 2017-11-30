Суд арештував підозрюваного в спробі дати співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара

Печерський районний суд Києва арештував на 60 діб Вадима Альперіна, якого підозрюють у спробі дати співробітнику Національного антикорупційного бюро України 800 тисяч доларів хабара.

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган зазначила, що підозрюваний має право внести 21 мільйон гривень застави.

24 листопада НАБУ заявляло, що громадянин пропонував хабар за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів підконтрольних йому підприємств.

У НАБУ не називали імені громадянина, однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що мова йде про «відомого одеського контрабандиста Альперіна».