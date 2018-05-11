НАБУ: більшість зловживань, виявлених у соціальній сфері, стосуються охорони здоров’я

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що понад 90% зловживань, виявлених під час розслідувань корупційних кримінальних правопорушень у соціальній сфері, стосуються охорони здоров’я.

Як повідомляє бюро, найчастіше йдеться про корупційні схеми, які базуються на зловживанні посадовцями службовим становищем з метою привласнення чи розтрати майна.

У НАБУ додають, що, наприклад, такі факти встановлені детективами при закупівлі для потреб Запорізької обласної клінічної лікарні автомобілів швидкої медичної допомоги, за даними слідства, комплектація 26 закуплених автівок не відповідала вимогам стандартів України, а їх експлуатація за прямим призначенням була неможливою, як наслідок – державі завдано збитків на загальну суму 13 мільйонів гривень.

Розслідування у цій справі завершено, на початку березня 2018 року обвинувальний акт щодо трьох підозрюваних, зокрема головного лікаря лікарні, направлено до суду, додають в бюро.

На початку травня в НАБУ заявляли, що українські суди не розпочали розгляд у третині справ Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

