НАБУ: у роботі – 602 справи

Станом на 30 квітня Національне антикорупційне бюро України здійснювало досудове розслідування у 602 кримінальних провадження, повідомила прес-служба відомства.

У НАБУ зазначили, що у 135 справах розслідування завершили, понад 380 осіб «викрито на корупції та притягнуто до кримінальної відповідальності». Згідно з повідомленням, ще 174 людини мають статус підозрюваних.

Національне антикорупційне бюро України створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорії «А».