НАБУ заявляє, що викрило корупційні схеми в ОПК на понад 1 мільярд гривень

Національне антикорупційне бюро України викрило корупційні схеми в оборонно-промисловому комплексі на понад 1 мільярд гривень, заявили в прес-службі НАБУ.

«Щонайменше на 15 підприємствах комплексу детективи НАБУ наразі зафіксували факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов», – повідомили в бюро.

На думку НАБУ, внаслідок таких дій, за попередніми оцінками, інтересам держави завдали шкоду понад 620 мільйонів гривень та три мільйони доларів.

Національне антикорупційне бюро України створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорії «А».