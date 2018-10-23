42% судових засідань у провадженнях НАБУ та САП тривали менше 30 хвилин – Рада громадського контролю

42% судових засідань у провадженнях Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тривали менше 30 хвилин, повідомила Рада громадського контролю НАБУ за результатами моніторингу за березнь-серпень 2018 року.

«Це може бути викликано завантаженістю суддів розглядом інших справ, у зв’язку із чим приділяти достатню увагу та здійснювати безперервний судовий розгляд справи протягом значного періоду часу для колегії суддів є практично неможливим. У той же час 33 судові засідання із 57, які відбулися, тривали понад 30 хвилин», – заявили в Раді громадського контролю.

Згідно з даними моніторингу, зафіксовані 15 випадків призначення наступного засідання більше, ніж через два місяці від попереднього.

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

Процесуальне керівництво в провадження НАБУ здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.