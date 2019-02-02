Аваков заявив про свою місію і функцію на виборах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, якою бачить свою місію і функцію на майбутніх президентських виборах.

«Рівні права отримають усі кандидати у президенти. В цьому і полягає моя місія і функція, це принципове питання, і я хочу, щоб це всі почули», – сказав Аваков 2 лютого, виступаючи перед журналістами.

«Ми напрацювали інструментарій, як реагувати на порушення і забезпечити прозорість на виборах. Перш за все, ці функції покладені на Національну поліцію України. Коли ми будемо виявляти якісь порушення у виборчому процесі, то будемо озвучувати їх публічно. Щоб український народ був у курсі всіх подій і щоб у жодного кандидата не було спокуси зайняти найвищий пост у державі через підкуп і порушення», – додав голова МВС.

Він наголосив, що особливі ризики вбачає в купівлі голосів. «Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов’язково втрутиться… На даний момент уже зареєстровано дев’ять кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли передвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші», – сказав міністр.

Аваков також заявив, що на виборах, зокрема на дільницях для голосування, ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях. «Ні поліція, ні МВС нічого не бояться, в Україні немає сил, які тут можуть похитнути українську державність», – сказав Арсен Аваков.

За даними Національної поліції України, з початку президентської кампанії 31 грудня 2018 року і до 29 січня 2019-го до поліції було подано 357 заяв, відкрито вісім кримінальних проваджень, зокрема через хуліганство, підкуп виборців, перешкоджання журналістській діяльності, зловживання службовим становищем і перевищення влади, і складено 73 адміністративні протоколи. Одне з найпоширеніших порушень – ведення кампанії за відсутності виборчого фонду.

Дев’яте провадження відкрили у зв’язку з обливанням зеленкою 1 лютого народного депутата Олександра Вілкула, який є кандидатом на посаду президента України, висуванцем від частини партії «Опозиційний блок», яка оформилася в нову партію «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку».

Вибори президента України відбудуться 31 березня, а в разі необхідності другого туру він буде призначений на 21 квітня.