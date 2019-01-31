Перший місяць президентської кампанії: 8 кримінальних проваджень та 73 адміністративні правопорушення

З початку президентської кампанії до Національної поліції України подано 357 заяв, відкрито вісім кримінальних проваджень та складено 73 адміністративних протоколи. Таку статистику порушень наводять представники громадської мережі ОПОРА, повідомив кореспондент «Радіо Свобода».

Одне з найпоширеніших порушень – відсутність виборчого фонду.

«Із січня місяця за нашими оцінками 28 політиків вели активну агітаційну кампанію в регіонах України, тоді як станом на зараз 24 – зареєстровано. Лише чверть з них на цей момент відкрила виборчий фонд. Фактично уся інша діяльність є поза законом. І, на нашу думку, повинна бути припинена», – повідомила координатор виборчих програм «ОПОРИ» Ольга Айвазовська.

Загалом, за офіційними даними Національної поліції України станом до 29 січня із заявами звернулося 357 осіб. Відкрито 8 кримінальних проваджень, що мають пряме відношення до виборчого процесу, серед яких хуліганство, підкуп виборців та перешкоджання журналістській діяльності, зловживання службовим становищем та перевищенням влади. Складено 73 адміністративних протоколи. Крім того, були зафіксовані порушення за участі державних чиновників, пов’язані із законною вимогою щодо утримання від демонстрації власних політичних поглядів і переконань. Найбільше зловживань, пов’язаних із використанням державних чиновників, за словами спостерігачів, у чинного глави держави Петра Порошенка.

«На першому місці – Андрій Садовий – 58 заяв і звернень. На другому – Анатолій Гриценко – 58. На третьому місці – Юлія Тимошенко – 29 заяв. На четвертому – Сергій Каплін – 25. Далі йде Олег Ляшко – 24. І Олександр Шевченко – 14», – зазначила координатор виборчих програм «ОПОРИ».

Передвиборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. До 3 лютого триває реєстрація кандидатів на пост глави держави. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Чергові президентські вибори призначені на 31 березня 2019 року.