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31 Січень 2019, Київ 09:34
Політика

«Слуга народу» в телевізійному проекті. Кому служитиме у проекті політичному?

Білборд із рекламою, що пов'язана із Володимиром Зеленським у Києві

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(Рубрика «Точка зору»)

Серед політиків, що претендують на посаду президента, більшість давно присутня на політичній арені. Є, проте, й нові обличчя, з-поміж яких вирізняється комедійний актор Володимир Зеленський.

Актор «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський під час зйомок новорічного «Вечірнього кварталу». Київ, 14 грудня 2018 року
Актор «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський під час зйомок новорічного «Вечірнього кварталу». Київ, 14 грудня 2018 року

Заявку актора на найвищу в країні посаду не можна вважати несподіванкою. Її підготував телевізійний серіал «Слуга народу», де Зеленський зіграв цю роль. Два сезони серіалу канал «1+1» демонстрував у 2015 і 2017 роках. Невдовзі, очевидно ближче до виборів, обіцяють запустити третій сезон.

Підготовкою до перевтілення екранного образу в реальний стало новорічне привітання на каналі «1+1», що його, всупереч традиції, виголосив замість президента Петра Порошенка Володимир Зеленський.

У зв’язку з претензією актора на посаду президента, а його партії з тією ж назвою, що й серіал – «Слуга народу», – на проходження до Верховної Ради, варто розглянути, який саме образ президента представляє політична комедія. Серіал гумористичний, але ж відомо, що в кожному жарті є доля правди, і цей продукт масової культури не може не відображати ментальності й світосприйняття його творців, а також настанов, керуючись якими вони хочуть вплинути на аудиторію.

Особливості мови персонажів серіалу «Слуга народу»

Заслуговує на увагу передовсім суцільна російськомовність цього телевізійного продукту. Як писали у відгуках користувачі соцмереж, у більшості серій не прозвучало жодного українського слова, персонажі розмовляють виключно російською. В деяких серіях українською говорять лише прибиральниці, продавчині і якісь неприємні другорядні персонажі. В такий спосіб серіал демонструє глядачеві соціальну неповноцінність української мови, її носіями є лише поодинокі представники нижчих верств населення. Щоправда іноді їм дозволено співати українською, як наприклад у сцені віншування Голобородька, коли вони ведуть танок навколо нього, співаючи «Син Божий народився».

Натомість середній клас і бізнес, а також головний герой Василь Голобородько, який несподівано став президентом, спілкуються лише російською.

Російськомовним Голобородько був і в своїй професійній діяльності учителя історії ще до обрання президентом. У перших серіях дія відбувається в школі, де він розповідає учням про першого президента України Михайла Грушевського. І вчитель, і всі старшокласники, за винятком одного українськомовного учня, спілкуються російською. Суть меседжу, який ця сцена адресує глядачеві, – викладати історію України її мовою зовсім не обов’язково, це з успіхом можна робити й мовою сусідньої держави.

Присутність в класі єдиного учня, який говорить українською, увиразнює маргінальне становище цієї міноритарної мови.

Прив’язаність до російської мови головний герой зберігає і на посаді президента. Перший свій виступ після обрання він починає державною мовою, але одразу переходить на російську, пояснивши, що «хоче лишатися собою». Ця картинка призначена навіяти російськомовним глядачам переконання у непотрібності переходу на українську, ба більше – це загрожує їм втратою ідентичності.

Як показує серіал, характерними рисами народу, роль «слуги» якого грає актор, є нелюбов до керівництва, яке цей же народ і обрав, і любов до нецензурної лексики. Згідно зі сценарієм, всенародне визнання скромний учитель історії здобув завдяки своїй потужній матюкальній енергетиці, виявленій в емоційному обуренні владою.

Можна навести й деякі дрібніші деталі, як наприклад зауважену журналістами згадку про колишнього царського міністра Столипіна. Одна із серій починається словами Петра Столипіна, які він буцімто виголосив у своїй промові в Київському оперному театрі перед тим, як його вбили: «Але знаєте, я щасливий померти за царя!». Насправді Столипін, відомий своєю українофобією, виголосив тоді іншу фразу: «Панове, будьте певні, пам’ятник Шевченкові стоятиме в Києві тільки після моєї смерті».

Карикатурне зображення українців у телепродукції студії «Квартал 95»

В соціальних мережах можна знайти різні оцінки гумористичної продукції студії Зеленського «Квартал 95». Одні вважають її московським проектом, інші – українським, але створеним людьми, ментальність яких сформована зросійщеними й совєтизованими середовищами. В будь-якому разі чимало сюжетів студії транслюють російський погляд на українців.

Актор Володимир Зеленський під час зйомок програми «Київ вечірній». Київ, 11 грудня 2016 року
Актор Володимир Зеленський під час зйомок програми «Київ вечірній». Київ, 11 грудня 2016 року

Дослідники російської сміхової культури з подивом відзначають, що з-поміж анекдотів, які відображають стереотипи у сприйнятті росіянами представників інших етносів, найбільш злостивими є анекдоти про українців.

Карикатурний образ українців присутній і в деяких сценках студії «Квартал 95». Щоб пересвідчитися в цьому, достатньо переглянути на You Tube такі сюжети, як: «Заседание Львовского облсовета», «Казаки в Крыму», «Русско-гуцульские новости», «Турецкий плен» та деякі інші.

Злостивість, з якою в цих телевізійних картинках висміюються українці західних областей, є нічим іншим, як втіленням хвороби галичанофобії – кадебістського вірусу совєтської доби. Об’єктом глуму тут є все: українська мова, історична пам’ять повстанської боротьби, Бандера, гасло «Слава Україні!», відправлене в сортир.

Треба сказати, що загалом сортир і все, що пов’язане з нижньою частиною людського тіла, – це найулюбленіші теми «Кварталу 95». В цьому зв’язку можна згадати настанову декого з московських гумористів: «Не напружуймось. Пролетаріат любить туалетний гумор».

Актори «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський (праворуч) і Євген Кошовий під час зйомок програми шоу «Вечірній Квартал». Київ, 4 квітня 2014 року
Актори «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський (праворуч) і Євген Кошовий під час зйомок програми шоу «Вечірній Квартал». Київ, 4 квітня 2014 року

Зрозуміло, що нині Зеленський і його команда вже з пафосом виголошуватимуть гасло «Слава Україні!» і переконуватимуть народ, що будуть його вірними й безкорисливими слугами в разі обрання їх до Верховної Ради. Можливо, що в третьому сезоні серіалу «Слуга народу» навіть зазвучить українська мова.

У трейлері до нового сезону Зеленський, демонструючи солідарність з українським народом, проголошує таку фразу: «Я – клоун, ви – клоун, 40 мільйонів клоунів…».

Проте щодо 40 мільйонів клоунів комедіант може й помилятися. Точну кількість тих, кого телевізійній продукції «Кварталу 95» вдалося зробити клоунами, покажуть лише результати виборів.

Лариса Масенко – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Лариса Масенко

    Доктор філологічних наук, академік АН ВШ України. Професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики.

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