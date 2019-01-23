«1+1» заперечує слова Зеленського про «технічну помилку» під час новорічного привітання президента

У новорічну ніч в ефірі телеканалу «1+1» не було технічних помилок, заявила Радіо Свобода керівник департаменту маркетингових комунікацій «1+1 медіа» Світлана Павелецька. Раніше комік Володимир Зеленський припустив, що його заяву про намір балотуватися в президенти показали замість традиційного новорічного виступу президента України Петра Порошенка через «технічну помилку».

«Я не можу коментувати слова Володимира, але можу сказати, що в період 31 грудня – 1 січня в нас не було технічних помилок. Продукти виходили відповідно до запланованої раніше ефірної сітки», – сказала Павелецька.

На початку січня генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко в інтерв’ю виданню «Ліга.Бізнес» назвав «совковим рудиментом» зустріч Нового року після привітання президента: «Усе, що ми робимо, якраз і покликано показати можливість альтернативної точки зору. Власне, й історія про Зеленського в новорічну ніч теж про це».

Новорічної ночі на телеканалі «1+1» вийшло звернення Володимира Зеленського, в якому той заявив, що має намір брати участь у виборах 31 березня. Традиційне звернення президента України вийшло в ефір на цьому каналі після виступу коміка вже у 2019 році.

21 січня партія Зеленського «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента України.

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