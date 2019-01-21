Зеленського висунули кандидатом у президенти

Партія «Слуга народу» висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти України. Таке рішення ухвалили на позачерговому з’їзді партії 21 січня, повідомляє її прес-служба.

За повідомленням, з’їзд відбувся у «неформальній» атмосфері: делегатів і гостей частували піцою, соком і бургерами.

Зеленський заявив про намір іти в президенти наприкінці 2018 року.

Нещодавно він підтвердив, що через кіпрську фірму володіє разом із бізнес-партнерами трьома російськими кінокомпаніями, одна з яких перемогла в конкурсі на отримання коштів від мінкульту Росії. Про цей російський бізнес шоумена журналісти «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше в інтерв’ю він заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

Станом на 18 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів на виборах президента України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.