Вибори президента в Україні: ЦВК зареєструвала вже 10 кандидатів

Центральна виборча комісія України зареєструвала вже десятьох кандидатів у президенти.

На засіданні 18 січня ЦВК зареєструвала двох кандидатів: голову комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольгу Богомолець і лідера партії «5.10» Геннадія Балашова.

Богомолець балотується як самовисуванка. Балашова висуває його партія.

Станом на 15 січня ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у президенти. Іншими претендентами на цю посаду є екс-міністр екології і природних ресурсів Ігор Шевченко, народний депутат Сергій Каплін, мер Львова Андрій Садовий, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, професор Віталій Скоцик, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, народний депутат Євген Мураєв і депутат Віталій Купрій.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.