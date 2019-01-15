Верховна Рада в умовах виборів президента. Чим у парламенті займаються майбутні кандидати?

Про «російський імперіалізм», українських моряків у полоні та притягнення Віктора Медведчука до відповідальності говорили депутати Верховної Ради. Вони згадували про перехід православних з російської церкви в українську, «бездіяльність влади» і стан української економіки. Це відбувалося під час погоджувальної ради парламенту перед початком роботи вже в умовах офіційної кампанії з виборів президента України. Пізніше у напівпорожній залі відбулося пленарне засідання, де розглянули зміни щодо норм надання відпусток усиновлювачам, а також житлових прав мешканців гуртожитків.

Народні депутати, які планують брати участь у виборах президента України, вже прогулюють роботу, тому мають хоча би піти у відпустку. Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту говорила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Засідання не відвідують в тому числі кандидати в президенти. Не відвідують парламент, не відвідують комітетські засідання. І в мене є заклик, якщо люди прийняли для себе рішення, що вони йдуть на вибори, то нехай оформлять офіційну відпустку», – заявила Геращенко.

Віце-спіцкер також закликала депутатів розглянути законопроекти, що законодавчо врегулюють статус українських військовополонених. Тобто йдеться, у першу чергу, про 24 українських моряків, захоплених російськими військовими в Керченській протоці 25 листопада 2018 року .

«Щоб у четвер одним із ключових блоків, які ми поставили на голосування, це був розгляд семи законопроектів, що стосуються саме статусу військовополонених. Тому що дійсно наші моряки заявили про це (що вони є військовополоненими – ред.), а відповідного законопроекту у нас немає», – сказала Геращенко.

Такі пропозиції, принаймні, вголос на погоджувальній раді ніхто не заперечив. Водночас навіть президентська фракція продемонструвала інше бачення щодо пріоритетів та тем для розмови перед початком роботи Верховної Ради після зимових канікул.

Так, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив учасникам засідання, що «російський імперіалізм» і «західна демократія» влаштують «битву світоглядів» на виборах президента України цього року. І якщо це був лише натяк на те, хто представлятиме «демократію», то щодо «імперіалізму» депутат не промовчав.

«Володимира Путіна найбільше влаштує Тимошенко», – навів він англійською мовою і переклав на українську цитату з видання «The Economist».

​Таке «викриття» не надто вразило обвинувачену сторону. Депутат з «Батьківщини» Андрій Кожем’якін звернув увагу на креативність підходу опонента і зауважив: «Коли на наступному засіданні погоджувальної ради цей же товариш нам зачитає арабською або китайською мовою, будемо знати, що одним поліглотом стало більше, які знайшли місце у політичній силі, що не бажає українському народу добробуту».

У президента Петра Порошенка – свої наполегливі побажання щодо пріоритетних завдань для Верховної Ради. Він особисто на погоджувальній раді присутнім не був, але зміг донести до депутатів свої настанови. Заклики глави держави пролунали вустами його представника у парламенті, депутата з фракції «БПП» Ірини Луценко.

«Проголосувати за зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО, а також завершити процес зміни назви Дніпропетровської області, це також зміни до Конституції», – передала Луценко побажання Порошенка.

Цим представник президента не обмежилася і повідомила, що Петро Порошенко наголошує на важливості внесення на розгляд парламенту законопроекту, який забезпечить фундаментальне, прозоре і однозначне право релігійних громад на перехід від колишньої УПЦ (МП) до ПЦУ.

«Глава держави наголошує на важливості ініціативи голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо підтримки та внесення на розгляд парламенту законопроекту, який забезпечить фундаментальне, прозоре і однозначне право релігійних громад на зміну своєї підлеглості», – зазначила представник президента Ірина Луценко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не відмовив, тим більш, що розгляд такого законопроекту є його ініціативою. Спікер висловив сподівання, що розгляд змін до закону «Про свободу совісті та релігійних організацій» може відбутися вже у четвер, 17 січня цього року.

«Демократичний, європейський принцип переходу громад, і забезпечити і прописати всі процедури юридичні, які дозволили б уникнути будь-яких конфліктів», – наголосив Парубій.

Змістовності погоджувальній раді парламенту додав і голова фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко. Він виступив із заявою щодо звіту Міжнародного валютного фонду про Україну та можливого негативного впливу цього документа на економічну ситуацію в країні. За словами Ляшка, в разі реалізації планів, узгоджених владою з МВФ, «економічне зростання буде повністю заморожене, а ВВП на душу населення і далі лишатиметься одним з найнижчих в Європі». Також лідер Радикальної партії заявив про бездіяльність теперішньої влади.

«Нинішня влада компрадорів нав’язує українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження. Українці заслуговують на протилежне», – заявив Ляшко.

Натомість присутній на погоджувальній раді віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, заявив, що ВВП України зростає, а уряд продовжить роботу «у пріоритетних напрямках: зростання економіки, розбудова інфраструктури, реформи медицини, освіти та соціальної сфери, децентралізація та національна безпека».

Відзначився і «Народний фронт». Керівник фракції цієї політичної сили Максим Бурбак переконував, що Верховна Рада повинна створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування втручання у вибори в Україні Росії та пов’язаних з нею українських громадян. Така комісія мала би розслідувати «фінансування пропутінських ЗМІ» в Україні, уточнив Бурбак і цим не обмежився:

«Водночас, «Народний фронт» вимагає від СБУ й Генпрокуратури притягнути до відповідальності Віктора Медведчука, дати правову оцінку його стосункам із країною-агресором», – заявив очільник фракції «Народного фронту».

Після погоджувальної ради, палких заяв та закликів розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. І тут виявилося, що в парламент прийшли далеко не всі депутати. Зала засідань виглядала напівпорожньою.

Утім, присутніх вистачило для того, щоб прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування», а також ухвалити закон «Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві положення Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».