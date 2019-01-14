Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

(Рубрика «Точка зору»)

Кандидати у президенти, майбутні та вже зареєстровані, як вміють, намагаються привернути до себе увагу українців, шукають їхньої симпатії та роблять спроби зацікавити виборця. Для цього політики роблять заяви, вигадують піар-акції, вдаються до будь-яких хитрощів. Подекуди зусилля кандидатів мають результат – збільшують кількість симпатиків та згуртовують їх. Але іноді у цих спроб самореклами є й зворотній бік: комусь із виборців вдається розгледіти нещирість та фальш, а десь журналісти та політологи помічають використання технологій із попереднього виборчого циклу, які на сьогодні вже мають сумнівну продуктивність.

Згадаємо дії та заяви учасників президентських перегонів-2019, які стали найбільш резонансними протягом тижня, що минув.

Зеленський і неіснуюча програма

Шоумен, продюсер та майже кандидат у президенти України Володимир Зеленський визнав, що не має певної концепції та однозначної мети свого походу на вибори. Він звернувся до інтернет-аудиторії з пропозицією допомогти йому написати передвиборчу програму. Facebook на це жваво відреагував – користувачі вибухнули ідеями. Фантазії співавторів програми Зеленського дозволили їм пропонувати пункти переважно в дусі застільних тостів «за все хороше».

Як штаб майбутнього кандидата опрацьовуватиме результати такої роботи, наразі не повідомляють. Як не повідомляють і те, чи знають, скільки десятків років такій технології залучення виборців та чи лишається вона ефективною.

​Шевченку «нема з ким серце поєднать»

Вже зареєстрований кандидат у президенти, самовисуванець Ігор Шевченко, як з'ясувалося, або стане президентом, або залишиться парубком.

«Я хочу знайти своє кохання», – заявив кандидат, коментуючи старт інтернет і ТБ-шоу «Дружина для президента».

Йдеться про конкурс, чи то кастинг, чи, можливо, вибори подруги життя саме для Ігоря Шевченка. Організатори не уточнюють, чи доведеться переможниці виходити заміж за кандидата у президенти, якщо він не потрапить навіть у другий тур. З іншого боку, для люблячої жінки не такий вже й важливий розмір відсотка її обранця.

Чи можна стверджувати, що саме незадоволення власним особистим життям змусило Шевченка висувати свою кандидатуру? Ні, але можна стверджувати, що таку передвиборчу витівку дехто вже оцінив як прояв сексизму.

Порошенко, томос і соціальна реклама

Ще не кандидат, але вже президент Петро Порошенко разом із томосом вирушив у турне Україною. Їх також супроводжують патріарх Філарет і велелюдні молитви на площах. Оригінал томосу вже показали в Рівному та Вінниці. Інші регіони – на черзі.

А щоб виборці бува не забули, хто їм привіз зі Стамбула дозвіл називатися православними, на вулицях міст з’явилися білборди із зображенням митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, томосу і таки Петра Порошенка. Таку прикрасу до завершення циклу зимових свят міста отримали на правах соціальної реклами. Тому говорити про використання релігійної тематики у кампанії з виборів голови Української держави підстав немає.

​Гриценко – в СБУ за виступ у телевізорі

Анатолій Гриценко подав документи і вже чекає на повідомлення ЦВК про його офіційну реєстрацію кандидатом у президенти. Але дочекався поки лише виклику від СБУ на допит.

Гриценко натякнув, що нічого цікавого розповісти СБУ не може – з’ясовувати причини виклику він порадив у президента Петра Порошенка.

Цим без кількох днів кандидат здивував СБУ. Там нагадали, що Гриценко поінформований щодо обставин російської окупації Донбасу та анексії Криму, принаймні такий висновок можна зробити з його розповідей у телевізійних ефірах. І, власне, інформацією про «факти розгортання гібридної агресії РФ» свідок міг би поділитися з правоохоронною системою України, ніби натякає СБУ своїм викликом. Допит планується на 15 січня об 11 ранку.

​У Мураєва банк не прийняв гроші

«Приватбанк» не взяв гроші у Євгенія Мураєва, необхідні для внесення кандидатської застави. Про це повідомив сам Мураєв, щойно партія «Наші» висунула його своїм кандидатом у президенти. Що не сподобалося касирці – чи то надто дрібні купюри були, чи не достатньо чисті, – не уточнюється. Однак Євгеній Мураєв запевняє, що це «боягузлива маніпуляція влади», адже банк державний.

​За останніми повідомленнями Центральної виборчої комісії України, станом на 8 січня 2019 року зареєстровані 5 кандидатів у президенти – це Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Ігор Шевченко та Віталій Скоцик. Документи інших політиків, які подали свої кандидатури пізніше, наразі ЦВК вивчає.

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