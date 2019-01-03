Комуністи висунули на посаду президента свого лідера Симоненка

Комуністична партія України на своєму з’їзді висунула кандидатом на посаду президента України на виборах 2019 року свого лідера, першого секретаря центрального комітету КПУ Петра Симоненка.

Це рішення делегати з’їзду ухвалили одностайно, мовиться в повідомленні КПУ.

Крім того, мовиться в повідомленні, «з’їзд зобов’язав партійні комітети і партійні організації завершити до 20 січня 2019 року збір добровільних внесків для грошової застави кандидата на пост президента України».

Наразі не ясно, яким чином КПУ зможе виконати своє рішення: діяльність цієї партії в Україні заборонена, хоча сама партія не ліквідована. Симоненко може також подати свою кандидатуру в порядку самовисування, а не як кандидат від політичної партії.

Грошова застава за кандидата на посаду президента України становить нині 2,5 мільйони гривень. Вона повертається кандидатові-самовисуванцю чи політичній партії, яка висунула кандидата, тільки в разі перемоги на виборах або принаймні виходу у другий тур, в іншому разі кошти надходять до державного бюджету.

Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія почалася 31 грудня, висування кандидатів триває до 3 лютого включно.

Петро Симоненко очолює нинішню Комуністичну партію України з самого часу її повторного створення 1993 року. Перед тим КПУ як самостійна партія, не у складі Компартії Радянського Союзу, була створена в липні 1991 року, але вже в серпні того ж року потрапила під заборону після державного заколоту в СРСР, відомого за російським скороченням «ГКЧП». Пізніше ту заборону визнали незаконною. На парламентських виборах 2014 року КПУ вперше не пройшла до парламенту, не подолавши 5-відсоткового бар’єру і не отримавши жодного депутата в одномандатних округах.

Симоненко вже не раз кандидував на посаду президента України – починаючи з виборів 1999 року. Тоді він здобув найбільшого успіху, посівши друге місце і вийшовши у другий тур (у якому програв Леонідові Кучмі). Відтоді на кожних виборах його показники погіршувалися. На виборах президента 2014 року Петро Симоненко зняв свою кандидатуру (хоча заявив про це пізніше від визначеного терміну і залишився у бюлетенях).