Виборам в Україні загрожують гроші олігархів, популізм і російська дезінформація – Аманда Поль

Брюссель – Що характеризуватиме нинішні українські передвиборчі перегони? Дешеві й нездійсненні обіцянки Юлії Тимошенко, роль томосу для кампанії Петра Порошенка чи феномен кандидата-коміка Володимира Зеленського? Як каже в інтерв’ю Радіо Свобода аналітик із брюссельського Європейського політичного центру Аманда Поль, ці та інші елементи майбутніх виборів президента суттєво відрізнятимуть їх від усіх попередніх. Тим часом основними загрозами для виборчої кампанії в Україні стануть олігархи, російська дезінформаційна кампанія і популізм.

– Як створення єдиної помісної Православної церкви України може вплинути на результати президентських виборів?

Створення ПЦУ і отримання томосу не можуть гарантувати успішного результату

– Гадаю, що президент Порошенко вдало вибрав момент і зумів заручитися необхідною підтримкою для досягнення позитивного результату в процесі створення та канонізації цієї церкви. Але наразі ще надто рано казати, якою мірою це вплине на президентські вибори. З одного боку, велика кількість громадян сприймає це дуже радо, але з іншого, – існує чимало факторів, які впливатимуть на рішення людей протягом цих виборів. І вони можуть перевершити церковне питання. Тому доволі складно робити якісь висновки, хоча сам розвиток цих подій дуже позитивний, і саме кандидат Петро Порошенко може ним скористатися найбільше. Але через те, що у виборчому порядку денному є багато важливих інших питань, які впливатимуть на вибір українців, створення ПЦУ і отримання томосу не можуть гарантувати йому успішного результату.

– Як свідчать опитування, доволі потужною підтримкою користується кандидатура Юлії Тимошенко. Як ви поясните те, що представниця колишньої влади, з якою пов’язана ціла низка минулих скандалів і драматичних наслідків для нинішньої України, нині знову випливає на поверхню виборчої кампанії, та ще з таким високим рейтингом?

Вибір Юлії Тимошенко на посаду президента для України буде дуже поганим вибором

– На мою думку, частково це пояснюється розчаруванням у президентстві Порошенка, але для мене особисто складно зрозуміти, як українці можуть віддати свої голоси цій жінці, яка, як ви зауважили, має таку велику корупційну і злочинну спадщину. Це одна з українських політиків, якій вартувало б довіряти найменше, не кажучи вже про її відверто популістський стиль роботи. Втім, вибір кандидатів обмежений, а Тимошенко представляє себе виборцям доволі вміло: вона знає, як говорити й що саме треба казати. Але я все ж не впевнена, що вона скористається таким великим відсотком підтримки, як це наразі представляють. Щиро сподіваюся, що цього не станеться, бо вибір Юлії Тимошенко на посаду президента для України буде дуже поганим вибором.

– Наразі доволі загрозливою не лише для України, а й загалом для європейського політикуму є проблема популізму – феномену, скористатися яким не гребують численні українські політики, включно із Тимошенко. Якими можуть бути наслідки цього для легковірних українців?

Юлія Тимошенко – королева популізму. Для Тимошенко це є останнім шансом домогтися президентства

– Юлія Тимошенко вдавалася до популізму ще задовго до того, як вона знову вийшла на перший план виборчих перегонів, і до того, як популізм почав завойовувати території в Європі. Вона – королева популізму, і безумовно, надасть дуже популістських відтінків темам, які використовуються проти її опонента Порошенка. Характерно, що більшість із цих негативних речей навіть прямо не пов’язані з нинішнім президентом, а насамперед, із парламентом і урядом. В Україні подекуди дуже розмите розуміння того, хто і що, власне, робить і хто й за що відповідальний. Тож для Юлії Тимошенко це є останнім шансом домогтися президентства, бо з одного боку, вона старіє, з іншого, – в політику приходять нові люди з різних сфер України. Тому вона «продаватиме» себе як єдиного можливого кандидата на крісло президента.

– Іще одним із яскравих кандидатів на це крісло є Володимир Зеленський – відомий і успішний шоумен… Відомі випадки участі коміків у виборах у різних державах Європи: скажімо, колись у Франції на президентство виставляв свою кандидатуру гуморист Колюш, а в Італії політичну популістську партію, яка перемогла на останніх виборах, очолює Беппе Ґрілло, також колишній гуморист. Чого у цьому контексті очікувати українцям від кампанії Зеленського?

Зеленський, навіть вийшовши на третю позицію, саме він може визначити, хто вийде переможцем, чи, точніше, хто залишиться у програші

– Зеленський – досить цікавий кандидат, який користується чималою популярністю. Це не є сюрпризом, з огляду на те, що він для українців є новим обличчям у політиці. У нього є доволі великий потенціал на цих виборах, бо, навіть вийшовши на третю позицію, саме він може визначити, хто з кандидатів вийде остаточним переможцем, чи, точніше, хто залишиться у програші. Тож він може відіграти важливу роль. Але сходження Володимира Зеленського «на вершину» затьмарює його зв’язок із олігархом Коломойським. І хоча це представляється лише як зв’язок суто бізнесовий, без фінансування з боку олігарха, насправді незрозуміло, яким саме чином Зеленський фінансує свою політичну кампанію. Залишається спостерігати, як скористається Коломойський своїм телеканалом для популяризації та просування кампанії Зеленського. Все це ставить цього кандидата під великий знак питання.

– Чи не представляється його кандидатура як «антипорошенківська»?

Ці президентські вибори засвідчують, що роль олігархів і їхнього фінансування кандидатів на крісло залишається дуже потужною

– Так, вона є «антипорошенківською», але відносини Коломойського і Порошенка добре відомі. Це схоже на деякий сюрприз, але всі знають, що альянси між українськими олігархами змінюються дуже активно і швидко. За одну ніч одна особа може бути замінена іншою, а відносини альянсу Порошенко-Коломойський були позначені розбіжностями вже багато разів. Але ці президентські вибори засвідчують, що роль олігархів і їхнього фінансування кандидатів на крісло залишається дуже потужною. Це дуже погано, це одна з найнегативніших речей сьогоднішньої української політики.

– На вашу думку, що відіграватиме вирішальну роль на нинішніх президентських виборах: популізм, війна з Росією чи, як це було на минулих виборах президента, потужне бажання суспільства рухатися в бік ЄС?

Окремим елементом, який впливатиме на перебіг виборів, стане й російське втручання і кампанія дезінформації. Це може створити великі проблеми

– Гадаю, всі три елементи відіграватимуть свою роль. Можливо, прагнення наближення до Євросоюзу буде не таким явно вираженим, бо на перше місце, вочевидь, вийдуть соціальні питання і проблеми забезпечення гідного життєвого рівня. Корупція і війна на Донбасі теж стануть важливими чинниками кампанії. Але на кожну з цих позицій дуже великий вплив матиме вже згаданий нами популізм. Можливим окремим елементом, який впливатиме на перебіг виборів, стане й російське втручання і кампанія дезінформації. Це, як ми бачимо з досвіду виборів у Євросоюзі і США, може створити великі проблеми. Впевнена, що росіяни для впливу на виборчу кампанію в Україні також застосують свої власні стратегії.

– Ви вже згадали, що загрозою нинішній виборчій кампанії в Україні є вплив олігархічних кланів. Що ще можна назвати серед найбільших загроз Україні в контексті президентських виборів?

Українцям обіцятимуть багато речей, які далекі від реальності

– Насамперед, це дезінформація й зовнішні втручання, в першу чергу, з боку Росії. Гадаю, не останню роль може відіграти деяка ностальгія за минулим серед частини українських виборців, хоча не відомо, в яких масштабах і якою буде участь цих громадян у весняних виборах. Але одними з найбільших проблем будуть підтримка тих чи інших кандидатів із боку олігархів і популізм: українцям обіцятимуть багато речей, які далекі від реальності.