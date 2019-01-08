Зеленський запропонував скласти йому передвиборчу програму. За написання взялись соцмережі

8 січня 2019 року шоумен, продюсер та потенційний кандидат у президенти України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому закликав виборців допомогти йому скласти передвиборчу програму. Користувачі соцмереж почали пропонувати свої ідеї, а також ділитись основними, на їхню думку, проблемами в країні.

«Мені здається, старі політики живуть простим принципом – ні у кого нічого не запитуючи, багато обіцяти. Я зроблю по-іншому. Ми напишемо мою програму разом з тобою», ​–​ зявив політик у своєму зверненні.

Зеленський перелічив основні передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти та закликав долучитись до створення його власної кампанії – написати топ-5 проблем в Україні.

Користувачі соцмереж прямо в коментарях почали перелічувати проблеми. Найчастіше згдували корупцію, війну на сході України та низькі зарлапати.

Та багато кому така пропозиція від потенційного кандидата в президенти видалась не дуже серйозною.

А дехто навпаки вважає, що такий хід є дуже правильним.

​Були й ті, хто виступив із більш конкретними пропозиціями.

Євгеній Лешан аналізує ставлення Володимира Зеленського до невиконаних передвиборних обіцянок інших кадидатів у президенти: «Передвиборчі програми в Україні ніхто в принципі не виконує. Традиція така. Тому вищезгадане звернення Зеленського (хоча це міг бути будь-хто з кандидатів) – це лише привід зайвий раз зрадіти, що на програми в Україні забивають болта на другий день після виборів».

Блогер Антон Ходза жартує про приблизний шлях передвиборчої кампанії кандидата Зеленського.

В новорічну ніч глядачі телеканалу «1+1» побачили підтвердження коміком Володимиром Зеленським наміру стати президентом України. Шоумен зробив заяву на телеканалі, власником якого є олігарх Ігор Коломойський. В цей самий момент інші телеканали показували звернення президента України Петра Порошенка.

Після своєї заяви Зеленський став одним із найбільш обговорюваних потенційних кандидатів у президенти України.