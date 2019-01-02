«Ми втратили гарного клоуна і отримали поганого політика» – Гончаренко про Зеленського

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Цибулько, політичний експерт; Петро Олещук, політичний експерт; Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП).

Новорічне підтвердження коміком Володимиром Зеленським наміру стати президентом України викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Зеленський на телеканалі, власником якого є олігарх Ігор Коломойський, у перерві новорічного ефіру «Вечірнього кварталу» підтвердив президентські амбіції. У цей час інші телеканали транслювали традиційне новорічне привітання наразі чинного президента України Петра Порошенка.

Олександр Лащенко: Пане Цибулько, жарт це, тролінг, чи справді це серйозний кандидат? Адже, за даними соціологів, друге місце, до речі, випереджаючи чинного главу держави Петра Порошенка, Володимир Зеленський обіймає.

Зеленський – не конвенційний політик

​Володимир Цибулько: Є такі феноменальні випадки, коли політики без політичної чи партійної структури справді займають непогані місця. Але завжди свій публічний капітал люди намагаються конвертувати і у політичний капітал. Тому ми не можемо заборонити Зеленському бути кандидатом, бо це право кожного громадянина.

Ті рейтинги, які йому малюються, його, швидше, підштовхують діяти.

Заява зроблена у хамський спосіб – коли українці слухають виступ чинного президента... Це свідчить про несамостійний крок

Чи є у нього інтерес здобути президентський мандат? Я не вірю в це. Але конвертувати потім у фракцію Верховної Ради, якщо ця кампанія буде вдалою для нього, насправді непогано. Це такий приварок до шоу-бізнесу.

Зеленський – не конвенційний політик. Тобто у нього немає реальної партії, пропустив всі чинні хвилі виборів, які відбувалися до місцевого самоврядування.

Зеленському доведеться тролити Порошенка до кінця виборчої кампанії. Цей крок – успішний технологічний тролінг, але не конструктивний

Цим своїм жестом він нічого не порушує. Але сама заява зроблена у доволі хамський спосіб – у момент, коли українці слухають виступ чинного президента. Це насправді дражливий момент, який свідчить про несамостійний крок. Це побутова підлість. Якщо ж це його самостійний крок, то він собі підпаскудив політичну перспективу. У такій ситуації Зеленському доведеться тролити Петра Порошенка до кінця виборчої кампанії. Цей крок є успішний технологічний тролінг, але не конструктивний. Після такого жесту будь-який позитивний порядок денний від Зеленського не сприймається апріорі.

Це особиста вендетта Коломойського. Він каже: буду підтримувати всіх, хто переможе Порошенка. Про це мріє також Путін

У Зеленського є ще один козир – гра у другий тур. Якщо відбудеться другий тур, то частина кандидатів розподілятиметься з перспективою створення вже майбутньої коаліції у парламенті. У Зеленського є можливість зіграти виключну роль у другому турі на користь одного з кандидатів.

В Україні населення не маніпульоване, є активний виборець і активний громадянин, якого через телевізор не зазомбуєш. А єдиний капітал, який є у Зеленського – це телевізор.

Це особиста вендетта Ігоря Коломойського. Йому лишилося підтримувати відвертих кремлівських висуванців. Він (Коломойський – ред.) каже: я буду підтримувати всіх, хто переможе Петра Порошенка. Про це мріє також Путін. У політиці особиста помста не є продуктивним рушієм. Це зруйнує і самого Ігоря Коломойського.

– Пане Олещук, на вашу думку, що це було з боку Володимира Зеленського?

Рейтинг Зеленського зростав за рахунок тієї категорії, яка не визначилася або не хоче голосувати

​Петро Олещук: Це реалізація того, що справді є відповідні рейтинги, їх публікують. Оцінювати рейтинги все рівно зможемо після підрахунку голосів. Рейтинги зараз оцінювати досить важко – не знаємо навіть повного переліку учасників. Зеленський спробував трансформувати це у певний політичний капітал. Далі тягнути не було вже ніякої можливості. Ми бачили на прикладі Вакарчука, як тривале затягування з оголошенням політичних амбіцій, коли від тебе чекають оголошення, призводить до того, що рейтинг як виникає, так само швидко і розсмоктується.

Зеленський настільки самостійний, як і значна частина українських політиків, які так само представлені на різних каналах і взаємодіють з певними фінансово-промисловими групами. Президент Порошенко сам достатньо потужний бізнесмен. У цьому контексті в першу чергу залежить від себе. Але так само він (Зеленський – ред.) грає за заздалегідь визначеними правилами гри. Як на мене, у нього є «план А», і «план Б». Основний план – мобілізація виборців, щоб закріпити за собою цей електорат, і плавно перейти у парламентські вибори. Серйозні президентські амбіції – це «план Б».

Це (привітання Зеленського у час, коли інші телеканали транслювали привітання президента України – ред.) можна розглядати, як певна політична провокація з боку тих, хто ухвалював це рішення. Я думаю, що не треба було пану Зеленському з цього починати своє політичне висунення. Це трохи вихід за межі звичної у нас системи цінностей, координат. Не думаю, що це особисто йому щось позитивного додасть.

Як на мене, рейтинг Зеленського і функціонує, і зростав в першу чергу за рахунок тієї категорії, яка не визначилася або не хоче голосувати, тобто протестний електорат, а також суто географічно – це переважно південь і до певної міри схід України. У чинних політиків, які на щось претендують, особливо голоси не відбиратиме. Мобілізовуватиме тих, хто без нього взагалі вибори проігнорував би.

– Пане Гончаренко, ніби такий серйозний конкурент з’являється – Володимир Зеленський, шоумен, комік і вже й політик? Чи це дискредитація всього політичного життя України?

Коломойський йде на вибори в обличчі Зеленського, а той це робить в обличчі Голобородька. Це абсурд на абсурді

​Олексій Гончаренко: Це прояв того, що він не самостійний у своїх рішеннях.

У цього всього є автор сценарію. І це такий собі «женевський Карабас-Барабас» – Ігор Коломойський.

І у цьому є головна небезпека – Коломойський йде на вибори в обличчі Зеленського, а той це робить в обличчі Голобородька. І все це вже абсурд на абсурді. Він досить небезпечним є.

Хотів би, щоб люди розуміли, що це не жарт, це воююча країна!

Я хотів би, щоб люди розуміли, що це не жарт, це воююча країна! Зеленському відмовило почуття смішного, коли він вирішив йти на вибори.

Ми втратили гарного клоуна і отримали поганого політика, який представляє інтереси олігархів. Ще один.

Якщо спочатку це буде цікаво, то дуже швидко цікавість мине. Але навряд чи він зможе повернутися у своє колишнє амплуа.

Я не думаю, що щось країна знайшла. Ми вже знаємо, напевне, його команду. Міністром охорони здоров’я має стати лікар Хаус», міністром освіти – Мері Поппінс, міністром оборони – Дарт Вейдер, а міністр фінансів – Скрудж МакДак. І все це було б цікаво і смішно, але це наша країна!

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