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02 Січень 2019, Київ 21:30
Політика

«Ми втратили гарного клоуна і отримали поганого політика» – Гончаренко про Зеленського

Актори «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський (праворуч) і Євген Кошовий під час зйомок програми шоу «Вечірній Квартал». Київ, 4 квітня 2014 року

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Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Цибулько, політичний експерт; Петро Олещук, політичний експерт; Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП).

Новорічне підтвердження коміком Володимиром Зеленським наміру стати президентом України викликало бурхливу реакцію в суспільстві. Зеленський на телеканалі, власником якого є олігарх Ігор Коломойський, у перерві новорічного ефіру «Вечірнього кварталу» підтвердив президентські амбіції. У цей час інші телеканали транслювали традиційне новорічне привітання наразі чинного президента України Петра Порошенка.

Ваша Свобода | Кандидат у президенти Зеленський: жарт чи серйозно?
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Ваша Свобода | Кандидат у президенти Зеленський: жарт чи серйозно?
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Олександр Лащенко: Пане Цибулько, жарт це, тролінг, чи справді це серйозний кандидат? Адже, за даними соціологів, друге місце, до речі, випереджаючи чинного главу держави Петра Порошенка, Володимир Зеленський обіймає.

Зеленський – не конвенційний політик
Володимир Цибулько

Володимир Цибулько: Є такі феноменальні випадки, коли політики без політичної чи партійної структури справді займають непогані місця. Але завжди свій публічний капітал люди намагаються конвертувати і у політичний капітал. Тому ми не можемо заборонити Зеленському бути кандидатом, бо це право кожного громадянина.

Ті рейтинги, які йому малюються, його, швидше, підштовхують діяти.

Володимир Цибулько, політичний експерт
Володимир Цибулько, політичний експерт
Заява зроблена у хамський спосіб – коли українці слухають виступ чинного президента... Це свідчить про несамостійний крок
Володимир Цибулько

Чи є у нього інтерес здобути президентський мандат? Я не вірю в це. Але конвертувати потім у фракцію Верховної Ради, якщо ця кампанія буде вдалою для нього, насправді непогано. Це такий приварок до шоу-бізнесу.

Зеленський – не конвенційний політик. Тобто у нього немає реальної партії, пропустив всі чинні хвилі виборів, які відбувалися до місцевого самоврядування.

Зеленському доведеться тролити Порошенка до кінця виборчої кампанії. Цей крок – успішний технологічний тролінг, але не конструктивний
Володимир Цибулько

Цим своїм жестом він нічого не порушує. Але сама заява зроблена у доволі хамський спосіб – у момент, коли українці слухають виступ чинного президента. Це насправді дражливий момент, який свідчить про несамостійний крок. Це побутова підлість. Якщо ж це його самостійний крок, то він собі підпаскудив політичну перспективу. У такій ситуації Зеленському доведеться тролити Петра Порошенка до кінця виборчої кампанії. Цей крок є успішний технологічний тролінг, але не конструктивний. Після такого жесту будь-який позитивний порядок денний від Зеленського не сприймається апріорі.

Це особиста вендетта Коломойського. Він каже: буду підтримувати всіх, хто переможе Порошенка. Про це мріє також Путін
Володимир Цибулько

У Зеленського є ще один козир – гра у другий тур. Якщо відбудеться другий тур, то частина кандидатів розподілятиметься з перспективою створення вже майбутньої коаліції у парламенті. У Зеленського є можливість зіграти виключну роль у другому турі на користь одного з кандидатів.

В Україні населення не маніпульоване, є активний виборець і активний громадянин, якого через телевізор не зазомбуєш. А єдиний капітал, який є у Зеленського – це телевізор.

Це особиста вендетта Ігоря Коломойського. Йому лишилося підтримувати відвертих кремлівських висуванців. Він (Коломойський – ред.) каже: я буду підтримувати всіх, хто переможе Петра Порошенка. Про це мріє також Путін. У політиці особиста помста не є продуктивним рушієм. Це зруйнує і самого Ігоря Коломойського.

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з олігархом Ігорем Коломойським, Київ, 25 березня 2015 року
Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з олігархом Ігорем Коломойським, Київ, 25 березня 2015 року

– Пане Олещук, на вашу думку, що це було з боку Володимира Зеленського?

Рейтинг Зеленського зростав за рахунок тієї категорії, яка не визначилася або не хоче голосувати
Петро Олещук

Петро Олещук: Це реалізація того, що справді є відповідні рейтинги, їх публікують. Оцінювати рейтинги все рівно зможемо після підрахунку голосів. Рейтинги зараз оцінювати досить важко – не знаємо навіть повного переліку учасників. Зеленський спробував трансформувати це у певний політичний капітал. Далі тягнути не було вже ніякої можливості. Ми бачили на прикладі Вакарчука, як тривале затягування з оголошенням політичних амбіцій, коли від тебе чекають оголошення, призводить до того, що рейтинг як виникає, так само швидко і розсмоктується.

Петро Олещук, політичний експерт
Петро Олещук, політичний експерт

Зеленський настільки самостійний, як і значна частина українських політиків, які так само представлені на різних каналах і взаємодіють з певними фінансово-промисловими групами. Президент Порошенко сам достатньо потужний бізнесмен. У цьому контексті в першу чергу залежить від себе. Але так само він (Зеленський – ред.) грає за заздалегідь визначеними правилами гри. Як на мене, у нього є «план А», і «план Б». Основний план – мобілізація виборців, щоб закріпити за собою цей електорат, і плавно перейти у парламентські вибори. Серйозні президентські амбіції – це «план Б».

Це (привітання Зеленського у час, коли інші телеканали транслювали привітання президента України – ред.) можна розглядати, як певна політична провокація з боку тих, хто ухвалював це рішення. Я думаю, що не треба було пану Зеленському з цього починати своє політичне висунення. Це трохи вихід за межі звичної у нас системи цінностей, координат. Не думаю, що це особисто йому щось позитивного додасть.

Як на мене, рейтинг Зеленського і функціонує, і зростав в першу чергу за рахунок тієї категорії, яка не визначилася або не хоче голосувати, тобто протестний електорат, а також суто географічно – це переважно південь і до певної міри схід України. У чинних політиків, які на щось претендують, особливо голоси не відбиратиме. Мобілізовуватиме тих, хто без нього взагалі вибори проігнорував би.

– Пане Гончаренко, ніби такий серйозний конкурент з’являється – Володимир Зеленський, шоумен, комік і вже й політик? Чи це дискредитація всього політичного життя України?

Коломойський йде на вибори в обличчі Зеленського, а той це робить в обличчі Голобородька. Це абсурд на абсурді
Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко: Це прояв того, що він не самостійний у своїх рішеннях.

У цього всього є автор сценарію. І це такий собі «женевський Карабас-Барабас» – Ігор Коломойський.

І у цьому є головна небезпека – Коломойський йде на вибори в обличчі Зеленського, а той це робить в обличчі Голобородька. І все це вже абсурд на абсурді. Він досить небезпечним є.

Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП)
Олексій Гончаренко, народний депутат України (БПП)
Хотів би, щоб люди розуміли, що це не жарт, це воююча країна!
Олексій Гончаренко

Я хотів би, щоб люди розуміли, що це не жарт, це воююча країна! Зеленському відмовило почуття смішного, коли він вирішив йти на вибори.

Ми втратили гарного клоуна і отримали поганого політика, який представляє інтереси олігархів. Ще один.

Якщо спочатку це буде цікаво, то дуже швидко цікавість мине. Але навряд чи він зможе повернутися у своє колишнє амплуа.

Актори «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський (праворуч) і Євген Кошовий під час зйомок програми шоу «Вечірній Квартал». Київ, 10 жовтня 2014 року
Актори «Студії Квартал-95» Володимир Зеленський (праворуч) і Євген Кошовий під час зйомок програми шоу «Вечірній Квартал». Київ, 10 жовтня 2014 року

Я не думаю, що щось країна знайшла. Ми вже знаємо, напевне, його команду. Міністром охорони здоров’я має стати лікар Хаус», міністром освіти – Мері Поппінс, міністром оборони – Дарт Вейдер, а міністр фінансів – Скрудж МакДак. І все це було б цікаво і смішно, але це наша країна!

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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