Зеленський йде в президенти: реакція соцмереж

Артист і художній керівник «Студії Квартал 95» Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у наступних виборах президента України. Про це він сказав під час трансляції новорічного ефіру програми «Вечірній квартал». «1+1» показав його заяву в той же час, коли інші канали транслювали привітання глави держави. При цьому традиційне привітання президента України показали уже в перші хвилини 2019 року. Радіо Свобода зібрали перші реакції на новоспеченого кандидата та ефірну політику телеканалу «1+1».

«Мене давно запитують: ідеш чи не йдеш? Знаєте, на відміну від наших великих політиків я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю.

Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу», – сказав під час відеозверення Зеленський.

За словами Зеленського, він вирішив «спробувати самому щось змінити в Україні».

Пов’язана з творчим об’єднанням «Студія Квартал 95» партія «Слуга народу» була зареєстрована 2013 року, а в 2017-му змінила назву з «Партії рішучих змін» на свою нинішню.

Багато хто сприйняв кандидатуру Володимира Зеленського не дуже позитивно.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко поставився до заяви Володимира Заленського із настороженістю.

Медіаексперт Наталя Лігачова несхвально відгукнулась на поведінку телеканалу 1+1.

Деякі користувачі соцмереж все ж наголошували на праві телеканалів транслювати в новорічну ніч те, що вони забажають.

Спортивний журналіст Костянтин Андріюк пише: «​[Коломойськи] попер війною на Порошенка, бо вже прорахував завчасно всі ризики. А глядач, якого плюси так дбайливо виховують, 95 кварталами та іншими подібними продуктами, все одно це «​схаває»​.

Блогер Юрій Гудименко у саркастичній формі говорить про зв'язок Володимира Зеленського із олігархом Ігорем Коломойським (власником каналу «1+1»).

​Були й ті, хто виступив на захист Володимира Зеленського як кандидата.

​Передвиборча кампанія до виборів президента почалася 31 грудня 2018 року. Самі вибори голови держави мають відбутися 31 березня 2019 року.

А як ви гадаєте, чи є шанси у Володимира Зеленського перемогти на президентських виборах? Діліться своїми думками у коментарях.