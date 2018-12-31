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31 Грудень 2018, Київ 10:58
Новини | Політика

В Україні стартувала виборча кампанія

Вибори президента України мають відбутися 31 березня

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З 31 грудня в Україні стартує передвиборча кампанія виборів президента, які мають відбутися 31 березня 2019 року.

«Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України» виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування», – повідомили у ЦВК.

Від сьогодні і до 3 лютого кандидати можуть реєструватися у ЦВК. Комісія має оголосити імена претендентів на пост президента до 13 лютого.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Проте це не єдина дата, про яку варто пам'ятати
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