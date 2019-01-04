Вибори президента України: коли йде війна, для жартів не найкращий час (огляд преси)

«Потенційних переможців двоє» – у статті під таким заголовком «Газета по-українськи» пише, що головні кандидати на перемогу – Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Вони найбільш готові. Це засвідчили вибори в об’єднаних територіальних громадах. Решта кандидатів працюють або на рівні регіону, або в інтернеті. Тому мають мінімальні шанси виграти. Наприклад, Анатолій Гриценко залучає в команду пенсіонерів від політики, вважає експерт газети політолог Віктор Таран. Якщо в січні не відбудеться нічого креативного, його кампанія провалиться. Андрій Садовий так і не зміг розбудувати всеукраїнську партію. Не знайшов союзників, переконаний політолог. У лідера «Самопомочі» немає людей. Тому веде кампанію в інтернеті. Зеленський взагалі технічний кандидат. Загалом, виборчі кампанії будуватимуться на зневірі суспільства. Обіцятимуть зробити «все і зараз». У цій ситуації треба критично аналізувати не слова, а дії. Що кандидати зробили. Українці насамперед обиратимуть верховного головнокомандувача, людину, яка веде міжнародні відносини. Це дві головні функції президента, а не економіка чи соціалка, наголошує Віктор Таран. Інший експерт газети – політтехнолог Олексій Ковжун вважає, що з точки зору комунікації, виступ Зеленського був вдалим ходом. Хтось обурюється, хтось підтримує, але говорять усі. Команда, яка з жартами переходить у політичну площину, грається з речами, яких не розуміє. Танці навколо державних інституцій, які ще досить крихкі – небезпечна річ. Коли йде війна, для жартів не найкращий час, вважає експерт.

58% українців проти такого виду агітації, як «матеріальна допомога». Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», інформує «Газета по-українськи». Однак враховуючи бідність населення, рано казати, що більшість відмовляється отримувати допомогу під час виборів, наголошує експерт газети політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що підкуп обов'язково використовуватимуть на парламентських виборах на територіальних округах. Технологію підкупу використовувати непросто. По-перше, для цього потрібні великі гроші. По-друге, треба знайти людей, а саме політтехнологічні команди, які здатні це зробити. На президентських виборах підкуп можливий лише частково. У масштабах усієї країни це не зможе зробити жоден із кандидатів, переконаний експерт. Не вистачить грошей. Експерти підрахували, що голос одного виборця коштує 2000 гривень. Це гроші, що отримає він сам, організатори підкупу та поліцейські, які мають це кришувати. Щоб забезпечити вихід у другий тур, треба голоси двох-трьох мільйонів виборців. Мова йде про мільйони доларів.

Верховна Рада наступного скликання на початку роботи повинна ухвалити закони, які цей склад парламенту через передвиборні перегони вже не наважиться підтримати. Серед подібних рішень – Виборчий кодекс та закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, пише газета «Голос України». Видання цитує слова народного депутата Максима Бурбака, який переконаний, що питання вільного обігу земель сільгосппризначення важливо врегулювати, оскільки воно сприятиме зростанню доходів аграрного сектору. Але, за його словами, багато популістів і демагогів використовують земельні проблеми для здобуття політичних дивідендів. Стаття називається «Вікно можливостей для парламенту».

В цьому ж числі «Голос України» стверджує, що Світязь потрапив у велику біду. Водойма, яку за чисту воду і найбільшу серед озер країни глибину називають українським Байкалом, катастрофічно міліє. Річ у тім, що приблизно чверть території Світязя – це мілководдя. Останній рік на Волині видався засушливим і аномально теплим. Це не могло не позначитися на водності Світязя, який не має приток, а живиться здебільшого за рахунок опадів і підводних джерел. Про те, що необхідно зробити, щоб уникнути екологічного лиха, розповідає парламентська газета.