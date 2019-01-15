ЦВК зареєструвала Гриценка, Мураєва та Купрія кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія 15 січня зареєструвала трьох кандидатів у президенти України – Анатолія Гриценка, Євгенія Мураєва та Віталія Купрія.

Колишнього міністра оборони Гриценка висунула його партія «Громадянська позиція». Він – доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Народного депутата Мураєва висуває партія «Наші», його колега Віталій Купрій – самовисуванець.

Станом на 15 січня ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у президенти. Іншими претендентами на цю посаду є екс-міністр екології і природних ресурсів Ігор Шевченко, народний депутат Сергій Каплін, мер Львова Андрій Садовий, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко та професор Віталій Скоцик.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.