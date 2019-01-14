ЦВК повторно відмовила правозахиснику Ратушу в реєстрації кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія повторно відмовила правозахиснику Володимиру Ратушу в реєстрації кандидатом у президенти.

«ЦВК встановила відсутність документа про внесення Ратушем В.Б. у безготівковому порядку на спеціальний рахунок комісії грошової застави в розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень», – заявили в установі.

4 січня ЦВК відмовила Ратушу з низки причин, відсутності документа про перерахунок ЦВК 2,5 мільйонів гривень застави, його заява про самовисунення кандидатом на пост президента не була засвідчена в установленому законом порядку, а обсяг автобіографії перевищував дозволені дві тисячі знаків.

Станом на 14 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.