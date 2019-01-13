Колишній голова СБУ Ігор Смешко оголосив про президентські амбіції

Ігор Смешко, відомий як голова Служби безпеки України у 2003–2005 роках, заявив, що теж вирішив претендувати на посаду президента України на виборах цієї весни.

«Дорогі Друзі, рішення, про яке Ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом в Президенти України», – написав він у фейсбуці.

Із цією ж заявою він також виступив і у програмі «Live Гордон», що виходить в ефір на телеканалі «112 Україна». За його словами, він «не має альтернативи» висуненню на посаду президента, бо, за його словами, коли порівняти Україну з літаком, то, мовляв, дуже добре знає всіх тих, хто хоче взяти кермо літака, і чудово знає, що «жоден із них літати не може», крім нього самого.

Попереднього дня, 12 січня, ведучий програми Дмитро Гордон, він же власник інтернет-видання свого імені «Гордон», закликав Ігоря Смешка оголосити про висунення своєї кандидатури на виборах президента, твердячи, що вважає його «ідеальним кандидатом на посаду президента», який міг би «консолідувати і принести користь країні в переломний момент».

Дотепер Смешка не розглядали як реального претендента на посаду президента України.

Ігор Смешко найбільше відомий своєю роботою як голова СБУ у 2003–2005 роках. 2005-го також був звільнений із військової служби у званні генерала-полковника. У 2014–2015 роках був радником президента України, а також головою комітету з питань розвідки при президентові України; 2015 року, після ліквідації цього комітету, став позаштатним радником президента.

Ігор Смешко також відомий можливою відносною причетністю до отруєння тодішнього кандидата на виборах президента України Віктора Ющенка в жовтні 2004 року: це отруєння, досі не розкрите, сталося, як припускають за однією з версій, саме під час зустрічі кандидата і голови СБУ у приватній обстановці на дачі заступника голови СБУ, відтак СБУ під керівництвом Смешка брала участь у розслідуванні цієї справи. Пізніше Смешко не раз стверджував, всупереч численним висновкам лікарів, які лікували Ющенка від отруєння діоксинами, що ніякого отруєння взагалі не було.

Вибори президента України мають відбутися 31 березня, а в разі необхідності другого туру він буде призначений на 21 квітня. Висування кандидатів, від політичних партій чи шляхом самовисування, триває до 3 лютого, реєстрація кандидатів – до 8 лютого.