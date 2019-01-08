ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду президента України

Центральна виборча комісія України зареєструвала 8 січня чотирьох кандидатів на посаду президента.

Мова йде про Сергія Капліна, Андрія Садового, Валентина Наливайченка та Віталія Скоцика. Усі четверо подали документи для реєстрації 3 січня.

Народного депутата Сергія Капліна висунула кандидатом у президенти «Соціал-демократична партія». Мер Львова Андрій Садовий висувається від «Самопомочі», а екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко – від «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість».

Віталій Скоцик – самовисуванець. Він є професором кафедри конярства та бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.

4 січня ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.