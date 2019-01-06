Апеляційний суд не задовольнив позов «Опоблоку» проти закриття виборчих дільниць у Росії – Новинський

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив позов від партії «Опозиційний блок», яка поставила під сумнів незаконність постанови Центральної виборчої комісії про закриття виборчих дільниць на території Росії. Про це повідомив керівник фракції «Опоблоку» в парламенті Вадим Новинський у Facebook.

«Незважаючи на те, що законних підстав ухвалювати таке рішення ЦВК не мала, суд у задоволенні нашого позову відмовив, аргументуючи відсутністю доказів перебування за межами України у день голосування», – йдеться в повідомленні депутата.

Новинський наголосив, що «Опоблок» оскаржуватиме це рішення в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

3 січня, в Центрвиборчкомі нагадали, що п’ять виборчих дільниць, які були на території Росії, ліквідували на підставі подання Міністерства закордонних справ України у зв’язку з «неможливістю забезпечення виборчого процесу на території держави-агресора», насамперед через неможливість гарантування безпеки громадян України.

Натомість ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.