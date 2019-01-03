У МЗС пояснили, чому ЦВК ліквідувала виборчі дільниці в Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснює ліквідацію виборчих дільниць у Росії, рішення про що днями ухвалив Центрвиборчком, насамперед питанням безпеки виборців. Про це Клімкін написав 3 січня в колонці на «Українській правді».

«Ми вважаємо, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а для тих, хто вирішить узяти в них участь, – просто небезпечним», – наголосив міністр.

За словами Клімкіна, ті українські громадяни, які перебувають на території Росії тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, «необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки».

Ті ж, хто проживає у Росії постійно, матимуть можливість голосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Казахстані, наголосив міністр.

За його даними, в Росії зараз перебуває понад два з половиною мільйони українських громадян.

31 грудня Центральна виборча комісія ліквідувала виборчі дільниці на території Росії. П’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії, які були затверджені ще 2012 року, відповідно до цієї постанови перестануть існувати.

Натомість ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені не лише межі відповідних держав, а й низки областей Росії.

Після цього народний депутат, голова партії «За життя» Вадим Рабінович заявив про намір подати позов до суду через це рішення ЦВК.

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